Ragazza accusa calciatore del Fano: "Picchiata e ricattata col sesso"

Fano, 23 giugno 2023 – Contro di lui pendono accuse gravissime, dal sequestro di persona al tentativo di estorsione fino al cosiddetto revenge porn, ma la storia che lo vede protagonista presenterebbe diverse zone d’ombra e la ricostruzione è tuttora al vaglio degli inquirenti.

Martedì scorso un giovane calciatore di origine africana, Yaya Sow, 24 anni, della Guinea, che è stato anche tesserato del Fano e per un certo periodo si è anche allenato con i giocatori granata, è stato fermato a Rimini dalla polizia ferroviaria. Due le denunce a suo carico, per fatti che sarebbero avvenuti tra il 12 e il 18 giugno a Marotta e Napoli.

A sporgere querela, nel primo caso, un amico del calciatore, che sostiene di essere stato da lui minacciato per ottenere la restituzione di 30 euro. Nel secondo caso, invece, la denuncia parte da una ragazza straniera, con cui il calciatore ha trascorso il fine settimana nel capoluogo partenopeo.

La ragazza sostiene che il giovane l’avrebbe segregata nella camera di un hotel di Napoli, impedendole con la forza di uscire e arrivando persino a picchiarla con pugni e schiaffi al volto e alla schiena, oltre a strapparle i vestiti. Il calciatore, afferma la ragazza, per giunta le avrebbe anche confiscato lo smartphone, rifiutandosi di restituirlielo e anzi minacciandola di diffondere sul web dei video a sfondo erotico che ritraevano la giovane vittima in atteggiamenti sessuali con il suo ragazzo, se quest’ultima non avesse accettato di prelevare 300 euro e consegnarglieli. Quei video lui era riuscito a trasferirli dal cellulare di lei al suo, dopo essersi impossessato del codice di accesso.

Opposta la versione del calciatore, che respinge con forza le accuse a suo carico. Non avrebbe né trattenuto con la forza né tantomeno ricattato la ragazza. Quest’ultima, sostiene, avrebbe lasciato autonomamente la stanza dell’hotel, lasciando lì le sue cose, inclusi il cellulare e una borsa. A quel punto il calciatore ha preso il treno per tornare a casa, nel Nord Italia, portando con sé le cose della ragazza.

Durante il controllo operato dalla polizia ferroviaria, sono spuntati fuori anche 30 grammi di cocaina nascosti nella borsa (che il calciatore sostiene appartenere alla giovane straniera).

L’avvocato che difende il giovane calciatore, Flavio Moscatt, ha chiesto che il fermo non venga convalidato, non essendovi elementi che possano far pensare ad un pericolo di fuga o ad una pericolosità del calciatore. Nelle prossime ore il giudice deciderà se convalidare o meno il fermo.