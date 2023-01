Fano, piovono calcinacci dal cornicione: due feriti

L’ingresso del negozio Anonimacicli in via Montevecchio dove sono caduti i calcinacci

Fano, 17 gennaio 2023 - "Se fossi arrivato un secondo prima adesso non sarei stato qui a raccontarlo". Si sente un miracolato il signor Mario (il nome è di fantasia, ma la storia vera) e per questo con molta probabilità andrà a giocare i numeri della sua fortunata disavventura al Lotto. Mancavano infatti pochi minuti alle 17, ieri pomeriggio, quando davanti al civico 80 di via Montevecchio sono piovuti dal cielo dei pezzi di cornicione grossi come i sampietrini su cui si sono alla fine adagiati.

Un grosso pezzo di cornicione si è staccato senza che qualcuno potesse anticipatamente sospettarlo, da almeno 12 metri d’altezza, dalla sporgenza del tetto del palazzo di quattro piani, al cui piano strada c’è il negozio di biciclette Anonimacicli. Due uomini sono rimasti feriti ieri sera in quel vicoletto cieco, dai pezzi di cemento caduti proprio davanti alla porta d’ingresso del frequentato negozio di cicli: uno è Mario, l’altro è proprio il ciclista che in quel momento si trovava nel parcheggio all’esterno, chino su una bicicletta appena riparata per gonfiarne le ruote.

"Stavo entrando dal ciclista – racconta Mario, ancora frastornato dall’accaduto –. Ho parcheggiato la bici e mentre stavo entrando dal ciclista, è caduto il cornicione proprio davanti a me. Ho sentito un colpo secco e come un bruciore. Mi ha colpito nella gamba sinistra, proprio sopra il ginocchio. Ma sto bene". Cammina senza zoppicare, i pantaloni sono strappati, ma per la moda. La gamba appare arrossata. "Ha fatto male, ma soprattutto è stata una grandissima paura – prosegue il racconto Mario –. Francamente però al ciclista è andata peggio. E’ un miracolato pure lui. Perché lui era a terra, intento a gonfiare la ruota di una bicicletta. L’ho sentito gridare e poi ho visto che aveva la mano che sanguinava. Allora sono andato subito in farmacia a prendere del disinfettante e delle garze per medicarlo. Però alla fine non è stato nulla di grave per entrambi, per fortuna. Se penso a quello che poteva accadere… Siamo stati davvero miracolati. Bastava che fossi stato un solo passo più avanti e il cornicione mi avrebbe colpito in testa".

Sul posto la polizia locale per i rilievi di legge e i vigili del fuoco di Fano, che hanno recintato la zona e ispezionato l’edificio per scongiurare altri pericoli.