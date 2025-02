Caldaia in tilt alla media Gandiglio. Restano a casa tutti i 350 studenti

Ancora studenti al freddo. Questa volta è toccato ai circa 350 alunni (17 classi) della scuola media Gandiglio: è andata in tilt la caldaia. Questa mattina la sede di via Nolfi rimarrà chiusa per permettere agli operai di terminare l’intervento di manutenzione. L’impianto aveva dato segnali di malfunzionamento già dalla giornata di sabato, subito comunicato al Comune dal dirigente scolastico Michele Locarini. Ieri mattina l’attività didattica si è svolta regolarmente anche se agli studenti è stato consigliato di presentarsi in aula ben coperti. Nonostante i tecnici abbiano lavorato per tutta la giornata, nel tardo pomeriggio si è capito che l’impianto non sarebbe ripartito e che gli studenti avrebbero dovuto affrontare un’altra giornata di lezioni al freddo.

"A quel punto – chiarisce il dirigente – ho deciso la chiusura della scuola in via precauzionale". Sono così partite le comunicazioni a tutte le famiglie. E’ subito partito il "tam tam" tra i genitori costretti dall’imprevisto a riorganizzare le loro giornate. Questa mattina gli operai riprenderanno a lavorare sulla caldaia della Gandiglio nella speranza che, nell’arco della giornata, il guasto sia sistemato e l’impianto possa ripartire. In caso contrario si valuteranno le diverse ipotesi per garantire agli alunni il regolare svolgimento dell’attività scolastica. Sul sito della scuola il dirigente ha specificato che oggi "il personale docente si organizzerà per la Dad (didattica a distanza) che nel caso le difficoltà dovessero proseguire sarà attivata dal 19 febbraio".

"Mi sembra che la giunta Serfilippi – commenta il capogruppo del Pd, Cristian Fanesi – abbia qualche problema con il regolare funzionamento delle caldaie. All’inizio di gennaio sono rimasti al freddo 60 studenti della scuola Padalino, una parte dei quali sono stati trasferiti per alcuni giorni alla Luigi Rossi. All’inizio di febbraio durante la seduta monotematica sulla sanità, presente il presidente della Regione Francesco Acquaroli, si è rotta la caldaia del consiglio comunale e la seduta è proseguita al freddo. Dopo pochi giorni va in tilt anche l’impianto della Gandiglio. Mi chiedo: questa amministrazione sta facendo le necessarie manutenzioni? In passato le rotture non erano così frequenti e comunque non venivano gestite in questo modo con i disagi per alunni e famiglie".