Caldaia rotta alla scuola Padalino. Sessanta alunni in ’esilio’ alla Rossi

di Anna MarchettiSi rompe una delle due caldaie dell’istituto Padalino, 60 studenti delle medie al freddo: la dirigente dell’istituto comprensivo, Lucia Di Stefano, ha disposto il loro trasferimento, a partire dalla giornata di oggi, nella vicina scuola elementare Luigi Rossi. Da questa mattina, fino a data da definire, le lezioni per i 60 alunni della Padalino, che frequentano dalla prima alla terza media, si terranno nelle aule disponibili della scuola elementare Rossi in via De Tonsis. "Speriamo – commenta la dirigente Di Stefano – che questa situazione provvisoria duri pochissimi giorni". Nessun problema, invece, per gli altri 480 alunni dell’istituto Padalino che si trovano nell’ala dell’edificio (lato Sant’Arcangelo) riscaldata da una nuova caldaia che sta funzionando regolarmente.

Lo spostamento in via De Tonsis è stato deciso dalla dirigente Di Stefano, dopo il confronto con l’Amministrazione comunale, per evitare ai giovani studenti di sentire freddo e di subire i disagi legati all’intervento di manutenzione. Da oggi quindi, fino a nuova comunicazione, i 60 alunni si recheranno, non nella sede di via Lanci, ma nell’immobile del centro storico, a fianco a Santa Maria Nuova, che è sede della scuola elementare e che ha le aule per ospitarli.

Se il cambio di plesso non preoccupa gli alunni, incuriositi dalla novità, non si può dire altrettanto dei genitori, soprattutto per il fatto che non è stato indicato alle famiglie quanto durerà la provvisoria sistemazione. La dirigente si augura che l’intervento sulla caldaia sia eseguito da parte del Comune nel più breve tempo possibile tanto da non porsi neppure il problema dell’utilizzo della mensa, collegata all’orario prolungato previsto per la giornata di domani. In ogni caso è già stato stabilito che il docente dell’ultima ora riporti gli alunni, qualora si trovino ancora al Luigi Rossi, nella sede centrale, in tempo per il pranzo.

Pare che la seconda caldaia non funzioni da lunedì e che dall’inizio settimana ragazzi ed insegnanti siano al freddo. Situazione non ideale viste le basse temperature esterne, da qui il provvedimento dell’istituto di far proseguire le lezioni al Luigi Rossi che fa comunque parte dell’istituto comprensivo Padalino. Ora sono tutti in attesa di conoscere dal Comune le cause del blocco della caldaia, i tempi per il suo ripristino e quando gli studenti potranno tornare nelle loro aule di appartenenza per proseguire le lezioni al caldo.