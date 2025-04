Camion distrugge il cabinotto Enel: black out nelle aziende

Distrugge il cabinotto dell’Enel e manda in blackout diverse aziende lungo via Papiria (foto). E’ quanto provocato ieri mattina, intorno alle 7.30, da un autocarro che ha concluso la sua corsa contro la cabina Enel posto a lato di via Papiria all’altezza civico 90. Danni anche ad un palo della pubblica illuminazione e al muro di cinta del civico 95. Illeso il conducente dell’autocarro, un 71enne di San Giovanni in Marignano, che aveva appena effettuato un’operazione di carico e scarico in una fabbrica della zona.

Pare che l’uomo abbia perso il controllo del mezzo, all’altezza del civico 90, mentre percorreva via Papiria in direzione monte-mare per raggiungere l’autostrada. La Polizia locale sta esaminando le cause dell’incidente che, comunque, non ha provocato danni alle persone. Invece per rimettere in funzione il cabinotto dell’Enel e riportare la corrente elettrica nelle aziende in blackout sono intervenuti i tecnici di E-distribuzione, mentre quelli di Aset hanno messo in sicurezza il palo della luce. Sul posto anche il mezzo dell’Aci per il recupero dell’autocaro finito fuori uso e una pattuglia della Polizia locale per i rilievi di legge. Qualche disagio per i tanti che a quell’ora percorrono via Papiria per raggiungere i posti di lavoro.