Camion si ribalta. Chiusa la strada

Un camion di paglia si è ribaltato ieri pomeriggio, lungo la statale 424 della Val Cesano, rimasta provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni nel comune di Pergola. Il mezzo è finito di traverso sulla carreggiata in località Fenigli. I vigili del fuoco di Cagli sono intervenuti con due mezzi a cui si è aggiunta una squadra da Pesaro con un’autogru. Il mezzo si è ribaltato su un fianco e il conducente ha riportato lievi ferite. Sul posto il personale del 118 e i carabinieri di Mondavio. Il traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria. L’incidente, per cause da accertare, ha riguardato solo il mezzo pesante. Sul posto anche il personale Anas.