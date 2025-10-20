In 1.300 alla camminata in rosa, per dire sì alla vita

Fano, 20 ottobre 2025 – Fano si è svegliata ieri mattina immersa in un mare rosa, con le vie del centro e del mare attraversate da centinaia di persone sorridenti, unite da un unico messaggio: quello della prevenzione e della solidarietà.

Oltre 1300 partecipanti hanno preso parte alla Camminata in Rosa, cuore dell’Ottobre in Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. I foulard rosa, simbolo della giornata, sono andati esauriti in pochi minuti, ma la voglia di esserci è andata ben oltre i numeri.

L’evento, promosso dal Comune e organizzato dal PariCentro, è stato coordinato dalla referente Alessandra Olivi, che ha curato ogni dettaglio quella che è stata una grande festa di comunità. Il bel tempo ha accompagnato i partecipanti lungo il percorso di circa cinque chilometri, snodato tra le vie del centro storico, il lungomare e il Lido, fino al ritorno in piazza XX Settembre, dove la camminata si è conclusa.

Molti hanno preso parte alla camminata in gruppo, famiglie, amiche, ma anche con i propri amici a quattro zampe. A guidare il corteo l’assessore Lucia Tarsi, che ha commentato: “Un’intera città ha abbracciato le donne e le famiglie che vivono la malattia. Un abbraccio collettivo che unisce Fano nel segno dell’amore e della speranza”.

