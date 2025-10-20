Qualcosa si muove

CronacaIn 1.300 alla camminata in rosa, per dire sì alla vita
20 ott 2025
TIZIANA PETRELLI
Cronaca
  4. In 1.300 alla camminata in rosa, per dire sì alla vita

In 1.300 alla camminata in rosa, per dire sì alla vita

Fano, 20 ottobre 2025 – Fano si è svegliata ieri mattina immersa in un mare rosa, con le vie del centro e del mare attraversate da centinaia di persone sorridenti, unite da un unico messaggio: quello della prevenzione e della solidarietà.

Oltre 1300 partecipanti hanno preso parte alla Camminata in Rosa, cuore dell’Ottobre in Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. I foulard rosa, simbolo della giornata, sono andati esauriti in pochi minuti, ma la voglia di esserci è andata ben oltre i numeri.

L’evento, promosso dal Comune e organizzato dal PariCentro, è stato coordinato dalla referente Alessandra Olivi, che ha curato ogni dettaglio quella che è stata una grande festa di comunità. Il bel tempo ha accompagnato i partecipanti lungo il percorso di circa cinque chilometri, snodato tra le vie del centro storico, il lungomare e il Lido, fino al ritorno in piazza XX Settembre, dove la camminata si è conclusa.

Molti hanno preso parte alla camminata in gruppo, famiglie, amiche, ma anche con i propri amici a quattro zampe. A guidare il corteo l’assessore Lucia Tarsi, che ha commentato: “Un’intera città ha abbracciato le donne e le famiglie che vivono la malattia. Un abbraccio collettivo che unisce Fano nel segno dell’amore e della speranza”.

ti.pe.

