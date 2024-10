Da un casolare nei campi a un mini impero: così è decollata l’“impresa” di Treponti

Fano, 12 ottobre 2024 – Da una cambiale del valore di un milione di vecchie lire per creare una cooperativa sociale nei campi incolti di Treponti… ad una “impresa” che ha cambiato prima il volto di un quartiere e poi dell’intera città. Tant’è che ora il patrimonio dell’impero creato da Gino Bartolucci che ha sede nei locali della Cooperativa Treponti (cuore pulsante della Pro loco Fanum Fortunae e di tutte le Pro loco collegate) comprende: un bar, una cucina in grado di sfornare più di 300 pasti, un grande centro sportivo, un’arena all’aperto da mille posti, una sala polivalente e tantissime strutture che vengono date in affitto (palchi modulari, gazebi, casette di legno, panche, tavoli, sedie) necessari per l’organizzazione di eventi. Compresi quelli delle amministrazioni comunali.

Tant’è che a Fano, dall’affitto delle attrezzature con manodopera dei volontari, si è passati negli anni ad affidare alla Proloco l’organizzazione totale degli eventi cittadini più importanti. Con finanziamenti pubblici che sono cresciuti di anno in anno (solo per il Natale dai 34.380 euro del 2019 ai 100mila del 2023), quando ad erogarli era l’assessore Lucarelli.

Oltre a tutta questa attività “sociale”, sempre riferibili alla sede di Treponti, ci sono la gestione di un altro campo sportivo a Bellocchi, l’impresa di pulmini ‘Fano Noleggi’ e persino Fano tv, che proprio in quel casolare rimesso a nuovo da Bartolucci e soci, avviò la sua attività radiotelevisiva, salvo poi trasferirsi fisicamente in via Borsellino a Chiaruccia.

Ma di fatto ora la cabina di regia di Fano Tv è tornata a Treponti, essendo stata rilevata un paio di anni fa da un pool di soci editori che, a parte qualche imprenditore di professione, vede sedere nel cda tanti presidenti di associazioni socie della Proloco. Per creare tutto questo impero, oltre alle inequivocabili doti imprenditoriali di Bartolucci che è presidente della coop Treponti da oltre 30 anni, sono stati necessari investimenti economici enormi.

Per partire c’è voluto l’equivalente di circa 300mila euro di oggi. Nel 2010 invece per aggiungere il calciotto, calcio a 5, spogliatoi, palloni pressostatici… sono stati necessari altri 570mila euro. Infine l’Arena BCC è costata 170mila euro circa. Da dove provenivano i soldi? Principalmente dalle attività sociali, compresa la tombola quotidiana che a partire da ottobre (in questi giorni su Fano tv gira lo spot che ne annuncia il ritorno da sabato 12 ottobre) anima tutte le serate fino a primavera.

Nel caso dell’anfiteatro, il nome “Bcc Arena” aiuta a capire la provenienza dei fondi investiti: un finanziamento sociale a tasso zero che la Bcc ha concesso nel 2012 alla Cooperativa Treponti, con le firme di garanzia del suo presidente Bartolucci ma anche di Fano Solidale, allora presieduta da Luciano Radici, che ai tempi faceva anche parte del cda della Banca di Credito Cooperativo di Fano. Istituto di credito di cui oggi è vice presidente. I terreni in cui l’impero di Bartolucci è stato costruito, invece, provengono da una convenzione con il Comune di Fano.