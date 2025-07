Campo di calcio a nuovo. Marotta festeggia

Taglio del nastro, ieri mattina, per i lavori di riqualificazione del campo da calcio di Marotta. Un intervento realizzato dall’amministrazione comunale, con un investimento di 940mila euro, che ha riguardato la posa di un nuovo manto sintetico per il campo centrale, l’installazione di un impianto di illuminazione a Led e la realizzazione di una nuova recinzione. Accanto al sindaco Nicola Barbieri e ai componenti della sua amministrazione; rappresentanti delle associazioni sportive, con i ragazzini del settore giovanile del Marotta Maroso Mondolfo e della Marottese Arcobaleno; il presidente del Coni Marche Fabio Luna col delegato provinciale Fabrizio Tito; e il parroco don Enrico Secchiaroli, che ha impartito la benedizione. Il primo cittadino ha dichiarato: "Oggi è un giorno di festa. Questo centro sportivo, dalla sua realizzazione (negli anni ’60, ndr), non era mai stato oggetto di lavori così importanti. Si tratta di opere che permettono alle associazioni e agli atleti del territorio di disporre finalmente di un impianto adeguato".

Barbieri ha, inoltre, annunciato che per quest’area sportiva di via Martini è già in corso la progettazione per l’ampliamento degli spogliatoi e, che a poche centinaia di metri dalla stessa è prevista la realizzazione di una nuova struttura coperta destinata agli sport indoor, come calcio a 5, basket e pallavolo. Durante la cerimonia, arricchita dalle note del Corpo Bandistico ‘Santa Cecilia’, Barbieri ha anche ricordato chi con impegno e passione ha contribuito alla nascita e alla crescita dell’impianto e che oggi non è più in vita: Mario Archilei, Narciso Campadelli, Walter Cecchini, Giuliano Del Moro, Doris Governatori, Arnaldo Moscatelli, Brunello Polverari, Gianfranco Polverari, Guido Serfilippi, Pierino Serfilippi, Marcello Seri, Fabio Tinti, Telesforo Vitali.

Sandro Franceschetti