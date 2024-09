Canale Albani, ci pensa Enel. Ma quando?

di Anna Marchetti

Allarme Dengue, anche il Canale Albani sarà disinfestato. Ma non si sa quando. "Se ne farà carico – chiarisce il sindaco Luca Serfilippi – Enel Green Power, ma non hanno indicato una data". Il Canale, che per tutti i mesi estivi è rimasto privo d’acqua a causa della siccità, da ieri si è di nuovo riempito in seguito alla pioggia ma nel giro di qualche giorno potrebbe tornare di nuovo in secca tanto che gli animali rimarranno nella zona protetta, al di là della griglia, per salvaguardarli dai predatori.

Il tema della manutenzione e della pulizia del Canale Albani sarà al centro del confronto di domani mattina, già programmato nelle settimane sorse, tra il Comune e i vertici di Enel Green Power. A fine agosto il primo cittadino aveva invitato la società del gruppo Enel, che ha in concessione l’area, "a terminare rapidamente la pulizia del canale e a provvedere al taglio e alla rimozione dei canneti e della vegetazione". "Purtroppo – fa presente l’assessore Alessio Curzi – stano procedendo lentamente, nel frattempo il canneto tagliato in via Papiria è già ricresciuto. Quello che chiediamo è una manutenzione decorosa e costante almeno dallo svincolo dell’A14 (zona Sant’Orso) alla diga. Vogliamo aprire un confronto con Enel Green Power anche per parlare del futuro del Canale".

A sollecitare la collaborazione con Enel Green Power è anche il consigliere di maggioranza Davide Delvecchio (Fratelli d’Italia): "EnelEnel Green Power, che trae significativi guadagni da questa infrastruttura, dovrebbe destinare parte dei propri introiti alla manutenzione del canale, un’area di grande rilevanza ma che in parte è coperta da rovi e da canneti". L’attenzione di Delvecchio è rivolta non solo al canale Albani ma anche al parco dei Passeggi all’interno del quale passa il corso d’acqua.

"Il parco – fa presente – ha bisogno di decoro e funzionalità: le caditoie vanno ripulite, le panchine nei controviali ripristinate, il verde curato con attenzione e garantito l’accesso da piazza Risorgimento visto che la nuova scala è inaccessibile alle persone diversamente abili o alle famiglie con passeggini". Delvecchio, inoltre, riporta all’attenzione della giunta Serfilippi il tema della sicurezza all’interno dei Passeggi: "I cancelli di accesso sono sempre aperti ed è questo uno dei motivi per cui il parco, soprattutto nelle ore notturne, diventa luogo di bivacco e degrado sociale. Serve un progetto di riqualificazione a lungo termine evitando interventi isolati e insufficienti".