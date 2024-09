"Canale Albani, lavori lasciati a metà". Dal Comune l’altolà a Enel green power

di Anna Marchetti

Altolà del Comune a Enel Green Power: "Termini rapidamente la pulizia del canale, provveda al taglio e alla rimozione dei canneti e della vegetazione". Quello che il sindaco Serfilippi rivolge a Enel Green Power è un perentorio invito "per finire al più presto l’intervento iniziato e poi interrotto". Se l’impegno preso non sarà manutenuto è pronta l’ordinanza sindacale per imporre ciò che non è stato fatto. Tutto questo è contenuto nella lettera firmata da Serfilippi ai vertici di Enel Green Power.

"E’ inaccettabile – afferma il primo cittadino – che la ditta non abbia completato i lavori, tanto che si è perso completamente il mese di agosto tra stop e ripartenze. È necessario che la società intervenga per risolvere la situazione. Non possiamo permettere che una zona così importante della città versi in tali condizioni". Al sindaco e all’assessore Alessio Curzi interessa che il Canale, seppure privo di acqua, si presenti "pulito e decoroso". Come al momento non è. "Chiedo a Enel Green Power – insiste Serfilippi – di fare quello che pretenderei da qualunque privato: pulizia e decoro. E’ inaccettabile che sia stato lasciato il cantiere a metà , soprattutto nel tratto che attraversa la città, da Sant’Orso alla Liscia. Non solo ne compromette l’immagine ma è un un rischio per il benessere della comunità locale, soprattutto in una zona strategica situata tra l’uscita della superstrada e il centro cittadino".

"Sappiamo che non è un intervento semplice – aggiunge Curzi – soprattutto in assenza di una manutenzione continuativa: serve almeno un intervento all’anno. La prima parte del lavoro è stata accurata, con la pulizia anche dei sottopassi, peccato che sia stato interrotto e siano stati abbandonati mucchi di canne tagliate lungo via Papiria". "Siamo fiduciosi – concludono Serfilippi e Curzi – che Enel Green Power comprenda l’importanza di agire rapidamente e collabori con il Comune per il bene della comunità". Nel frattempo l’Amministrazione Serfilippi pensa al futuro e a un diverso utilizzo del corso d’acqua. L’idea, da condividere con Enel Green Power, attuale proprietaria del Canale, è di creare un corridoio ecologico che sia compatibile con la presenza dell’acqua. "Nei prossimi anni tutti dovremmo fare i conti con la siccità – spiega il sindaco – e considerare che per sei mesi all’anno la centrale idroelettrica rimarrà ferma per la mancanza della risorsa idrica". Il modello da cui prendere spunto dovrebbe essere quello dei canali della città di Amsterdam per offrire a cittadini e turisti relax, tranquillità, passeggiate e pista ciclabile. Di questo Comune ed Enel Green Power parleranno nell’incontro di lunedì 9 settembre voluto dallo stesso sindaco.