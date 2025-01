"Canale Albani, quale futuro?"

"Quale futuro per il Canale Albani?". A sollevare la questione del torrente, da mesi in secca, è il consigliere comunale Samuele Mascarin (In Comune). L’esponente dell’opposizione riporta l’attenzione sul Canale Albani chiedendo alla giunta Serfilippi "gli investimenti effettuati per garantire nel breve-medio periodo il benessere della fauna (dopo l’attacco predatorio di luglio gli anatidi sono stati trasferiti a valle della centrale Enel-lato Darsena Borghese ndr) e la sostenibilità ecologica e igienico sanitari nel tratto di attraversamento cittadino". In sostanza Mascarin vuol sapere, attraverso una interrogazione, quali "siano le prospettive future del Canale Albani alle quali lavora l’Amministrazione comunale e se queste siano state eventualmente formalizzate ad Enel Green Power e, nel caso, in quali atti di programmazione del Comune e di Aset siano rintracciabili". Il riferimento è al progetto "di una chiusura parziale del Canale per ricavarne in una parte un percorso ciclo-pedonale" per un costo stimato da Aset di dieci milioni di euro. "L’ipotesi – fa presente Mascarin – non considera il fatto che sul Canale industriale insistono diversi scolmatori gestiti da Aset, in assenza dei quali una buona parte dei quartieri lungo il il torrente si allagherebbero a ogni precipitazione, senza considerare le più generali criticità idrogeologiche a cui sarebbe esposta l’area. L’alternativa è un intervento strutturale di collettamento verso il mare che, potenzialmente, richiede milioni di euro: un investimento che se dovesse affrontare Aset con proprie risorse avrebbe una ricaduta sulle tariffe molto pesante". Mascarin cerca anche di capire dal Comune quali "siano i tempi e i termini ad oggi ipotizzabili per la completa realizzazione degli interventi necessari a riattivare la captazione dal fiume Metauro" e quindi a riportare l’acqua nel Canale con tutti i benefici che questo comporta.