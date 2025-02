Cancro, nel 2024 1500 nuovi pazienti e 40mila visite

Le Oncologie dell’Ast tracciano un bilancio in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro. Nel 2024 sono stati attivati tredici percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta), con 1500 nuovi pazienti presi in carico e 40mila visite oncologiche erogate. "Ogni paziente è unico – sottolinea Rita Chiari, direttore dell’Oncologia di Pesaro e Fano – per questo puntiamo su un’assistenza personalizzata e multidisciplinare". Fondamentale la presa in carico, che garantisce gratis visite ed esami nei tempi previsti. Innovazione e ricerca restano priorità, con 50 pazienti che hanno beneficiato di farmaci sperimentali. E l’assessore Filippo Saltamartini evidenzia l’impegno della Regione nel potenziare le apparecchiature sanitarie per diagnosi più rapide e precise.