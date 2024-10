Canottieri da 7 Paesi e di ogni età alla regata del club nautico

Arriveranno atleti da tutta Europa per partecipare al "Coastal Rowing European Flagship Regatta", regata di canottaggio in programma nel week-end a Fano. Sono attesi atleti di ogni età, dai 17 ai 99 anni, in rappresentanza di 7 sette paesi: Italia, Grecia, Slovenia, Francia, Germania e Spagna. L’evento, organizzato dal Club nautico, durerà quattro giorni, da oggi a domenica. Si parte proprio oggi con la cerimonia di apertura alla Darsena borghese per poi proseguire nei due giorni successivi con gare, incontri e momenti ludici. "Quella che ospitiamo – afferma Fabio Patrignani – è una sorta di piccola Olimpiade: i team di gara saranno composti da 8 persone, 4 uomini e 4 donne, di tutte le età". "E’ la conclusione – aggiunge il presidente del Club nautico Piergiorgio Bonazelli – di una progettazione durata più di un anno".

Nei quattro giorni di permanenza in città delle delegazioni straniere, alle gare si alterneranno incontri e perfino una caccia al tesoro. Sarà anche organizzato un camp internazionale con allenatori di grande rilievo. Previsti due momenti significativi nella giornata di sabato: nel pomeriggio, alle 18, alla sala conferenze di Fano Marina Center si parlerà di ambiente con le delegazioni che racconteranno il loro impegno sui temi della biodiversità e dell’ecologia. Per la delegazione fanese il ricercatore Cristian Cavalieri racconterà della biodiversità in Adriatico, con particolare attenzione alla zona costiera fanese. La sera tutti gli atleti (una settantina) saranno coinvolti in una caccia al tesoro nei luoghi storici della città. "Un modo – commentano gli organizzatori – più dinamico e alternativo di conoscere Fano". Per il vicesindaco Loretta Manocchi si tratta di "un’ottima iniziativa, che fa bene alla città: promuove lo sport, accoglie delegazioni straniere e fa conoscere Fano".

Anna Marchetti