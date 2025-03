Cantiere al Sant’Arcangelo: "Tabula rasa entro l’estate"

Sopralluogo del sindaco all’ex collegio Sant’Arcangelo dove da circa un anno sono in corso i lavori per la realizzazione della Fabbrica del Carnevale e della Casa della Musica, secondo le idee progettuali sviluppate dall’architetto Italo Rota. "Siamo determinati a procedere rapidamente – fa sapere il sindaco Luca Serfilippi – affinché i fanesi possano riappropriarsi di un pezzo importante del loro centro storico". I tempi, però, saranno ancora lunghi, si parla di non prima di due anni per la fine dei lavori. "I muri perimetrali – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Gianluca Ilari – saranno preservati, a cominciare dalla facciata che dà sul corso, ma all’interno ci sarà la demolizione quasi totale, da terminare entro l’estate"

L’obiettivo è ridurre il più possibile i disagi, di studenti e insegnanti della adiacente scuola Padalino, legati proprio ai rumori delle demolizioni. Ilari fa notare che "la complessità del sito non permette lavorazioni agevoli: ogni fase di demolizione va ingegnerizzata in modo approfondito". Gli amministratori ricordano che "negli ambienti totalmente rinnovati nasceranno il museo del Carnevale e i luoghi in cui le associazioni penseranno ciò che poi sarà realizzato per la grande festa. Uno spazio accessibile a tutti con una climatizzazione naturale all’avanguardia che partendo dal basso arriverà fino in cima all‘edificio".

"Questo progetto – dice Serfilippi – rappresenta una grande occasione per Fano, perché restituiremo alla città uno spazio di straordinario valore storico e culturale, trasformandolo in un luogo vivo e fruibile per tutti. Il Sant’Arcangelo sarà un polo attrattivo in grado di coniugare tradizione e innovazione, accogliendo il Museo del Carnevale e dando alle associazioni uno spazio dove creare e progettare. Siamo determinati a procedere rapidamente".