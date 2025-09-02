Cantiere alle porte, ’Padalino’ in ansia: "Salvate gli spazi per gli studenti"

"Lasciate alla scuola l’abside e il porticato, perché si assicuri la piena e completa fruizione dell’istituto, si difenda il diritto allo studio degli studenti e il diritto al lavoro di tutto il personale". È l’appello lanciato ieri da genitori, insegnanti e personale ATA dell’Istituto Comprensivo Padalino, messo nero su bianco dopo il confronto del 6 agosto con il sindaco Luca Serfilippi e reso ancora più urgente da una scadenza che incombe: entro il 7 ottobre Erdis, l’Ente regionale per il diritto allo studio universitario delle Marche, dovrà aggiudicare la gara d’appalto per i lavori di ristrutturazione dell’ex collegio Santarcangelo (Fabbrica del Carnevale), pena la perdita dei fondi ministeriali. Un’ansia che cresce con l’avvicinarsi del 15 settembre, quando la scuola riaprirà i cancelli a 550 alunni, un centinaio di docenti e una trentina di dipendenti.

Il progetto di trasformazione dell’ex collegio in uno studentato da quaranta posti letto vale oltre cinque milioni di euro. Un investimento importante per la città, che però rischia di sacrificare spazi preziosi per la scuola di via Lanci. Nel documento diffuso ieri dalle famiglie si sottolinea che "l’abside di San Mauro, preziosa costruzione romanica restaurata anche grazie a un concorso scolastico, è uno spazio flessibile e trasformabile per le attività didattiche, patrimonio non solo della scuola ma di tutta la cittadinanza". Il porticato affacciato sul cortile, aggiungono, "è uno spazio funzionale e protetto per gli studenti che depositano le loro biciclette, quasi 500 ogni giorno". Senza di esso i ragazzi sarebbero costretti a lasciare i mezzi in strada, esposti a furti e vandalismi. L’attenzione è puntata anche sul cortile, utilizzato come palestra a cielo aperto. Nel documento si legge che "è previsto addirittura il posizionamento di una gru, con conseguenti disagi e problematiche legate alla sicurezza degli studenti e del personale".

Per una scuola a curvatura sportiva, rinunciare a quello spazio significherebbe "togliere la possibilità alle alunne e agli alunni non solo di svolgere le attività sportive, fiore all’occhiello dell’istituto, ma anche ledere il loro diritto allo studio". C’è poi il nodo dell’ingresso di via Lanci: "Non ci è stato illustrato quale sarà nel futuro lo spazio d’ingresso all’Istituto, o se sarà ridotto o addirittura trasferito, considerando l’ipotesi di utilizzo dell’attuale cancello come accesso per i lavoratori e per i mezzi pesanti".

Una convivenza giudicata incompatibile con la presenza quotidiana di minori e soggetti fragili. Intanto domani, alla vigilia di questo passaggio decisivo e con il probabile avvio del cantiere già il prossimo 15 ottobre, si svolgerà l’ultimo confronto tecnico tra Erdis, Comune e la dirigente scolastica (fissato per mercoledì alle 9). Al termine, sarà la preside a informare collegio e famiglie sulle risultanze e sui prossimi passi per ridurre i disagi durante l’anno. Il sindaco Luca Serfilippi ci anticipa le linee dell’accordo: "Abbiamo ascoltato e recepito più volte le istanze dei genitori e del personale ATA e la dirigente aggiornerà la comunità scolastica. L’ingresso degli studenti resterà su via Lanci e i mezzi entreranno solo fuori dagli orari di entrata e uscita. Stiamo lavorando perché il cantiere si sviluppi principalmente all’esterno. L’obiettivo è contenere l’impatto e garantire la massima sicurezza".

