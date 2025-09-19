Cantieri a tutta, la città si ridisegna. Ciclabile di via Roma verso la fine

Cantieri sotto osservazione in via Papiria e via Mattei, completamento di via Roma, entro la fine del mese, con la pista ciclabile protetta su entrambi i lati e preoccupazione dei cittadini per il tracciato della complanare sud. Da ieri la viabilità fanese è tornata alla normalità dopo il caos di mercoledì che ha costretto il sindaco Luca Serfilippi a convocare una riunione d’urgenza per sbloccare la situazione.

In via Mattei, strada di intenso traffico, si procederà a senso unico alternato per diversi mesi a causa dei cavi sotterranei di Adriatic link, l’elettrodotto sottomarino che unisce Marche e Molise. I cavi sbarcati a Metaurilia, dovranno raggiungere - via terra – Carrara dove sarà realizzata una stazione di conversione, a fianco dell’attuale centrale elettrica.

L’altro cantiere che merita attenzione, ieri fermo ma che dovrebbe ripartire da questa mattina, è il ponte ciclopedonale, che passando su via Papiria, il canale Albani e la superstrada, arriverà a Sant’Orso. L’infrastruttura destinata a pedoni e ciclisti è parte fondamentale del progetto regionale della ciclovia del Metauro.

Da oggi, invece, si dovrebbe procedere con il completamento della pista ciclabile di via Roma, nel tratto che va dalla rotatoria di Porta Maggiore a quella del seminario. Terminata da tempo l’asfaltatura, tinto di azzurro il percorso protetto, presente su entrambi i lati della carreggiata, da domani saranno installate le protezioni per separare fisicamente la ciclabile dalla strada e proteggere ciclisti e pedoni. La soluzione adottata dall’amministrazione comunale, che ha previsto l’eliminazione di marciapiedi stretti e malmessi, a vantaggio della pista ciclabile è piaciuta così tanto ai cittadini da aver avanzato la richiesta di procedere con la riqualificazione di tutta la via Flaminia, fino a Carrara.

Intanto l’ex assessore Etienn Lucarelli, candidato al consiglio regionale per "progetto Marche Vive" riporta l’attenzione su un’altra fondamentale infrastruttura viaria di cui si parla da anni: la complanare sud. "Sembra che la strada – afferma Lucarelli – passi tra l’attuale autostrada e la strada comunale Ponte Alto, creando un nuovo asse viario principale, devastante per la zona residenziale di Ponte Sasso e le aree rurali ed agricole tra Tombaccia e Metaurilia, che ne sarebbero compromesse".

Lucarelli fa notare la "mancanza di dialogo tra la Regione che lavora al progetto della complanare e il Comune che si occupa di far fronte al dissesto idrogeologico di Ponte Sasso" con la "gronda", il canale per la raccolta delle acque. "In alcune zone – come via Lago Maggiore – prosegue Lucarelli – i due interventi sembrano sovrapporsi con un impatto pesante per il quartiere. I residenti sanno che i problemi idrogeologici sono nati con la realizzazione della terza corsia dell’autostrada e si chiedono come sia possibile che l’opera del Comune non tenga conto della complanare, destinata a cambierebbe l’assetto idrogeologico dell’area".

E ancora Lucarelli: "I cittadini, sono preoccupati per la presenza di operai che effettuano carotaggi in aree private, inaspettate per la complanare sud, su un un percorso mai raccontato. Procedere senza dialogare con la popolazione è un approccio sbagliato che rischia di far commettere errori".

Anna Marchetti