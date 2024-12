Capitale europea della Cultura: "Fano c’è. Guai a estrometterci"

"Fano c’è. Gaui a metterla da parte". Questo, in estrema sintesi, il messaggio che il sindaco Luca Serfilippi ha recapitato al suo omologo pesarese, Andrea Biancani. Il vulnus è stato causato dall’esclusione dei Fano dai ’cantieri 2033’ avviati da Pesaro per la candidatura a Capitale Europea della Cultura. "E’ un clamoroso errore" chiosa Serfilippi, che non ha nessuna intenzione di accettare che "Fano sia messa da parte. Era già accaduto con la Capitale Italiana della Cultura: cambiano i sindaci ma non le modalità. Mi aspetto dal nuovo primo cittadino di Pesaro, Andrea Biancani, una apertura nei nostri confronti. D’altra parte se vogliono essere veramente competitivi non possono prescindere da Fano che affonda le radici nella romanità".

"Escludere la nostra città – insiste Serfilippi – indebolisce l’intera proposta e significa rinunciare a una componente essenziale della identità culturale di questo territorio". Il sindaco ribadisce con determinazione l’importante ruolo che Fano può e deve svolgere in questa sfida, una candidatura vincente deve necessariamente includere l’intero territorio e valorizzarne le specificità: "Condivido pienamente le parole del sindaco di Urbino Maurizio Gambini quando afferma che Fano deve essere parte attiva in della sfida e per questo desidero ringraziarlo". Serfilippi mette l’accento sulle peculiarità che rendono la terza città delle Marche unica: "Fano è la città di Vitruvio, una figura centrale per il pensiero occidentale. Qui il grande architetto romano ha lasciato la sua impronta indelebile, costruendo la Basilica e incarnando quei principi come solidità, utilità e bellezza che oggi traduciamo in sostenibilità, accessibilità e benessere. Questo legame profondo con il passato ci rende non solo custodi di un’eredità storica, ma anche interpreti di una visione capace di parlare al futuro. Fano è una città che vive e respira cultura: con il suo straordinario patrimonio archeologico e architettonico e con il Carnevale storico, tra i più antichi d’Italia. Non siamo una città di contorno, ma un punto di riferimento".

Il primo cittadino continua con un messaggio chiaro: "Fano non può essere un’aggiunta opzionale. È una componente essenziale di una proposta credibile e vincente per la capitale europea della cultura 2033. Escluderla significa non solo penalizzare la città, ma l’intero territorio, che perderebbe una delle sue voci più autorevoli e rappresentative". Conclude con un impegno deciso: "Fano c’è. Con la sua storia, il suo presente e la sua visione per il futuro. Qualcuno deve solo riconoscerne il valore e lavorare insieme per costruire un progetto che parli davvero al cuore dell’Europa".