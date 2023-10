Al lavoro nei campi 12 ore al giorno: e ai caporali il 40% dello stipendio

Fano, 26 ottobre 2023 – I “caporali” facevano da intermediari, agendo come un’agenzia di somministrazione che fornisce posti di lavoro ad altre aziende. Arruolavano i connazionali, poi li "noleggiavano" a delle imprese agricole italiane. Solo che chi accettava quei lavori – bracciante nei campi – era costretto a farlo per massimo 6,5 euro l’ora, in orari che arrivavano anche a 12 ore al giorno, e poi doveva anche pagare 150 euro di affitto per un posto letto, a volte in casolari fatiscenti spersi nella campagna.

I carabinieri del Nil davanti al tribunale di Pesaro

I carabinieri del Nil (il Nucleo Ispettorato del lavoro) di Pesaro e Urbino assieme ai colleghi di Ancona e Macerata, hanno arrestato (ai domiciliari) per intermediazione illecita di manodopera e relativo sfruttamento del lavoro (caporalato) – tre pakistani, residenti a Cupramontana e Cingoli. Il caporalato era svolto a danno di circa 40 extracomunitari, tutte persone, secondo l’accusa, in estremo stato di bisogno, e quindi disposti ad accettare quel tipo di trattamento.

Le indagini ora continueranno per capire se oltre ai pakistani – quelli che gestivano le imprese cosiddette "senza terra" – anche le circa 50 aziende agrarie (impresa "con la terra") che hanno impiegato questa manodopera erano al corrente di quelle condizioni di sfruttamento e quindi colpevoli di favoreggiamento. Dal 2016, quando il reato di caporalato è stato modificato, il Nil in provincia ha già arrestato o sottoposto ad altre misure cautelari 22 persone.

Tutto inizia da Mondavio, nel giugno di due anni fa. Quando durante un controllo, i carabinieri del posto fermano un furgone con a bordo 8 persone. Da dove venite? "Lavoriamo nei campi della zona, come braccianti", la risposta. Partono le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica di Ancona, e fanno emergere il gruppo dei caporali pakistani: vogliono monopolizzare il mercato del lavoro, nelle province di Ancona, Macerata e Pesaro-Urbino. Facendosi poi ridare circa il 40% dello stipendio dai braccianti regolarmente assunti dalle ditte italiane cui erano stati "noleggiati" dai loro connazionali.

“Gente che aveva un estremo bisogno di guadagnare – ricostruiscono i carabinieri del Nil – spesso richiedenti asilo, che spedivano i soldi ai parenti negli stati di origine (Pakistan e Bangladesh), col sogno del contratto di lavoro, che garantisse loro il rinnovo del permesso di soggiorno". A Cupramontana c’era la sede operativa dei capi, a Cingoli gli alloggi di fortuna dove veniva ospitata, in condizioni di degrado, la manodopera sfruttata.

Le paghe? Da 5 a 6,50 euro l’ora, fino a 10-12 ore al giorno, "in assenza – dicono i carabinieri – del rispetto delle norme di riferimento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro". Gli alloggi? "In strutture fatiscenti costituite da casolari in stato di abbandono, in aperta campagna, in pessime condizioni igienico-sanitarie. Per dormire, un affitto di 150 euro al mese". Da notare che "la busta paga elaborata per i lavoratori dipendenti appariva formalmente corretta ed in linea con i contratti nazionali applicati, ma, a parte l’orario di lavoro superiore a quello denunciato e registrato sugli stessi prospetti paga, erano poi costretti a restituire parte della retribuzione corrisposta in base agli accordi presi al momento dell’ingaggio: o mi ridai indietro il 40% dello stipendio, era in alcuni casi il patto imposto dai caporali, o non lavori.