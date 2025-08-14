Carbon Line, distrutti 3 capannoni su 4: "Subito la Cassa per tutti i cento dipendenti"

di Tiziana Petrelli

"Immediatamente dopo la chiusura aziendale programmata, scatterà la cassa integrazione per tutti i cento dipendenti" della Carbon Line, l’azienda fanese specializzata nella produzione di scafi in vetroresina per la nautica di lusso, devastata lunedì pomeriggio da un incendio che ha cancellato 15mila metri quadrati di industria. L’annuncio è arrivato ieri pomeriggio dal titolare dell’azienda Michele Pierleoni, 50enne pesarese, al termine di un incontro con i sindacati rappresentate da Andrea Piccolo della Filctem Cgil, Ambra Donnini della Femca Cisl e Daniele De Angelis della Uiltec Uil. "Uscirà anche il comunicato ufficiale – ha spiegato – ma posso anticipare che l’apertura sarà per tutti. Poi, se ci saranno possibilità di riprendere parte dell’attività, valuteremo un rientro graduale di qualche unità". Le fiamme hanno distrutto tre dei quattro capannoni industriali di proprietà di Azimut Benetti: i vigili del fuoco sono riusciti a salvarne uno, dove si trovano due imbarcazioni, una da 45 metri quasi completata e una in costruzione. Per questo a preoccupare non è solo l’immediata paralisi dell’attività, ma anche la prospettiva a lungo termine.

Come sta, Pierleoni?

"Turbato. Non c’è più la concitazione del primo giorno, ma ora bisogna capire cosa fare. Per fortuna nessuno si è fatto male: se oltre al danno ci fosse stato un ferito, sarebbe stato un incubo".

Dov’era quando è scoppiato l’incendio?

"Ero nell’altro stabilimento. Me ne ero andato da dieci minuti quando mi hanno richiamato. Al rientro, ho visto un enorme fungo nero sopra il tetto".

Ci sono ipotesi sulle cause?

"Non riesco a immaginare cosa possa aver provocato un incendio simile. I vigili del fuoco faranno le loro indagini nei prossimi giorni. Sembra che il fuoco sia partito in una zona dove non stava lavorando nessuno. Noi realizziamo solo scafi in vetroresina, senza impianti elettrici installati".

Avevate avuto problemi tecnici nei giorni precedenti?

"No, nulla di anomalo".

Cosa si è salvato?

"Tre capannoni distrutti, uno intatto grazie ai vigili del fuoco. Dentro ci sono due imbarcazioni. Potremmo riprendere a lavorare lì, ma dipende dai clienti".

Qual è il suo stato d’animo da imprenditore?

"La volontà di andare avanti c’è. Ci vorrà tempo: non ripartiremo certo domani mattina".

Come gestirete i dipendenti?

"Attiviamo subito la cassa integrazione. Con i clienti chiusi per ferie, eventuali decisioni operative arriveranno a fine agosto. Anche volendo, non potremmo lavorare: tutti i materiali in magazzino sono andati persi".

Pensate di spostarvi altrove?

"Ci stiamo guardando intorno. L’idea è di restare qui sul territorio: se servirà, potremo spostarci temporaneamente in un comune vicino, ma non lontano, perché i dipendenti vivono tutti in zona. A lungo termine vogliamo rimanere a Fano".

Di chi sono i capannoni?

"Agli Azimut Benetti di Torino. Io sono in affitto".

Avete quantificato i danni?

"Non ancora. Serve un inventario completo di ciò che è andato distrutto".

Quanto tempo servirà per tornare ai livelli di prima?

"Difficile dirlo. Avevamo raggiunto una certa dimensione con alti volumi di lavoro. Servono spazi adeguati per mantenerla: senza, è complicato".