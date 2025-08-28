Carbon Line, revocata l’ordinanza: “Nessun rischio per l’ambiente”. Resta l’allarme lavoro

Fano (Pesaro e Urbino), giovedì 28 agosto 2025 – A più di due settimane dal devastante incendio che l’11 agosto ha distrutto lo stabilimento Carbon Line Srl di via Enrico De Nicola, arriva un primo segnale di ritorno alla normalità. Il sindaco ha infatti revocato con effetto immediato l’ordinanza contingibile e urgente che, in via precauzionale, aveva imposto una serie di divieti entro un raggio di due chilometri: dal consumo di prodotti agricoli coltivati in zona all’uso di acque superficiali stagnanti, fino alla limitazione delle attività all’aperto.Gli accertamenti condotti da Arpam e Ast Pesaro Urbino hanno interessato qualità dell’aria, acque reflue urbane e terreni nelle aree circostanti. In particolare, i campioni di suolo prelevati a distanze comprese tra i 200 e i 350 metri dai capannoni incendiati hanno evidenziato concentrazioni di diossine e policlorodifenili ampiamente al di sotto delle soglie di contaminazione previste per i terreni agricoli e residenziali. Via libera, dunque, al consumo di frutta, verdura e foraggi coltivati in loco, con la sola raccomandazione di lavare accuratamente le verdure e sbucciare la frutta.Se sul fronte ambientale i dati rassicurano, resta invece aperta l’emergenza occupazionale. Già ieri le sigle sindacali Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno lanciato l’allarme, chiedendo alla Regione Marche l’attivazione immediata di un tavolo di crisi. «La distruzione dell’impianto mette a rischio il futuro occupazionale di decine di lavoratori – ha dichiarato Andrea Piccolo, segretario generale della Filctem Cgil Pesaro e Urbino – per questo abbiamo chiesto un incontro urgente con il presidente della Regione e con l’assessore al Lavoro».La Segretaria della Femca Cisl Marche, Ambra Donnini, ha sottolineato l’urgenza di misure concrete: «La cassa integrazione può essere un primo strumento, ma non basta. I lavoratori non possono essere lasciati soli. Bisogna garantire che l’azienda riceva supporto per ripartire, altrimenti il territorio rischia di perdere un’importante realtà produttiva».Sulla stessa linea il segretario della Uiltec Uil Marche, Daniele De Angelis: «La nostra priorità è la tutela delle famiglie, che oggi vivono una condizione di grande incertezza. Senza un intervento immediato, le conseguenze sociali ed economiche potrebbero essere drammatiche».Le organizzazioni sindacali restano in attesa di una convocazione ufficiale da parte della Regione. Sul tavolo ci sono il sostegno all’impresa, la salvaguardia dei livelli occupazionali e la ricerca di soluzioni condivise per la ripresa. Intanto, mentre i cittadini tirano un sospiro di sollievo per la revoca delle restrizioni sanitarie, l’incertezza sul futuro della Carbon Line continua a pesare sul tessuto economico della città.