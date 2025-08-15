Carbon Line, si spegne l’allarme: "Dati confortanti ma guardia alta"

di Tiziana PetrelliSono arrivati i primi risultati ufficiali delle analisi effettuate da Arpam (Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche) dopo l’incendio dell’11 agosto alla Carbon Line, azienda specializzata nella nautica di lusso. Le squadre tecniche dell’Agenzia sono intervenute già durante le operazioni di spegnimento, installando strumentazioni per rilevare gli inquinanti atmosferici – Idrocarburi policiclici aromatici (Ipa), diossine, metalli e composti organici volatili – e prelevando campioni di terreno e acque reflue.

Le verifiche sulle acque hanno accertato che quelle utilizzate per lo spegnimento sono confluite nella rete fognaria e trattate dal depuratore di Bellocchi, senza contaminazioni dirette di corsi d’acqua o suolo. Per quanto riguarda l’aria, le analisi hanno rilevato concentrazioni di metalli nei fumi compatibili con l’evento e senza superamento dei limiti di legge per arsenico, cadmio, nichel e piombo. È stato riscontrato un valore di Benzo(a)Pirene superiore al riferimento normativo giornaliero, ricordando però che il limite di legge si riferisce alla media annuale. Non sono state rilevate concentrazioni misurabili di benzene, mentre le diossine erano presenti in quantità indicative di una fonte emissiva localizzata, come tipico negli incendi. I dati sul terreno, invece, saranno disponibili solo nei prossimi giorni perché necessitano di tempi maggiori per l’analisi e la validazione.

I campionamenti sono proseguiti nelle giornate del 12 e 13 agosto, concentrandosi su diossine e Ipa, i parametri più rilevanti per la tutela ambientale e sanitaria. I dati indicano che già dal 12 agosto le concentrazioni di diossine erano significativamente ridotte, riportandosi su valori tipici del fondo urbano. Stesso andamento per il Benzo(a)Pirene: se nelle ore di massimo impatto emissivo il livello era sensibilmente superiore al valore obiettivo annuale previsto dalla legge, nel campione del 12 agosto si è registrato un marcato calo fino a scendere sotto il limite di quantificazione del metodo analitico adottato.

"I dati sono migliori di quanto ci aspettassimo – commenta il sindaco Luca Serfilippi – ma è bene non abbassare la guardia. Per questo, in via cautelativa, resta in vigore l’ordinanza che limita alcune attività nell’arco dei due chilometri. Ci prendiamo ancora un po’ di tempo, perché vogliamo avere il quadro completo con Ast e Arpam, anche con le analisi del terreno".

I valori arrivano a quattro giorni dall’incendio, dopo che per tutto questo tempo la popolazione si è chiesta cosa avesse respirato, senza poterlo sapere subito neppure consultando le rilevazioni automatiche. Nell’area industriale di Bellocchi, infatti, non è installato alcun punto di monitoraggio: l’unica centralina ufficiale è in via Montegrappa, in centro, e rileva Pm10, Pm2.5, ossidi di azoto, anidride solforosa, monossido di carbonio e benzene: "Non ha registrato anomalie - si legge nel documento -, con concentrazioni in linea con quelle tipiche del periodo per tutti i parametri rilevati". Non misura però in continuo gli inquinanti specifici della combustione della vetroresina – come stirene, formaldeide o IPA – che possono essere rilevati solo con campionamenti mirati e analisi di laboratorio.