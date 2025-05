Carbone presidente nazionale dell’Anci Giovani

E’ il primo cittadino di San Costanzo, Domenico Carbone (in foto), 27enne, il nuovo presidente nazionale di Anci Giovani. "A quasi un anno da quando sono diventato sindaco del mio Comune – commenta il diretto interessato -, con la stessa emozione, condivido la gioia di essere stato proclamato presidente di Anci Giovani". Carbone aggiunge: "Una grande soddisfazione e, soprattutto, un impegno che continua: al fianco dei giovani amministratori d’Italia, persone che ogni giorno scelgono di mettersi al servizio delle proprie comunità con passione, coraggio, sacrificio e visione. Grazie al mio predecessore Luca Baroncini per il lavoro svolto in questi anni e grazie a tutti per la fiducia, dalla comunità politica alla quale appartengo, ai giovani amministratori e in particolare al Presidente dell’Anci Gaetano Manfredi".

Domenico Carbone aggiunge: "Porterò avanti questo incarico con dedizione, ascolto e spirito di squadra". E poi una sua dedica speciale, al padre scomparso prematuramente pochi anni fa: "Oggi, più che mai, il mio pensiero va a te, babbo. Il mio primo sostenitore, il mio esempio silenzioso. So che saresti fiero di questo nuovo incarico. Avanti, insieme!". Per quanti riguarda gli obiettivi da neo presidente Anci Giovani, Carbone aggiunge: "L’obiettivo è quello di accorciare le distanze tra gli amministratori locali e le istituzioni centrali, nell’ottica di un programma che preveda la coesione tra i comuni di piccole dimensioni, specie dell’entroterra, e quelli che sono più ampi".

Sandro Franceschetti