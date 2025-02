Carico di bottiglie finisce in strada

Vetri in frantumi e casse di plastica sparse ovunque. Via Gennari, una piccola traversa del quartiere Paleotta, ieri pomeriggio è stata invasa da bottiglie di acqua rotte. Erano il carico di un autocarro coinvolto in un incidente, con ben altri 4 veicoli, tra via Gennari e via Girolamo da Fano. L’autocarro condotto da un 42enne si è scontrato con una Kia Picanto guidata da un 46enne di Pesaro. L’autocarro ha proseguito la corsa infilandosi in via Gennari e urtando tre auto in sosta. Nell’impatto il mezzo ha perso gran parte del suo carico, le bottiglie si sono rotte e il vetro e le casse si sono sparse sulla carreggiata, finendo anche contro le auto in sosta. È stato necessario l’intervento di una ditta specializzata per ripulire la strada. Non ci sono stati feriti. Sul posto la Polizia locale.