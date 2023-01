Carnevale di Fano 2023: il nostro viaggio spaziale nella Fabbrica dei carri

Profilo di carro e profilo di carrista

Fano (Pesaro e Urbino) 9 gennaio 2023 - Mancano 27 giorni alla prima sfilata del Carnevale di Fano. Quella al via il 5 febbraio sarà l'edizione del grande ritorno (o ritorno in grande) dei giganti di cartapesta, dopo i due anni di stop ai grandi eventi dovuti alla Pandemia con relativa frenata nel lavoro dei maestri carristi. C'è grande attesa per le tre domeniche di sfilate.

Lo si capisce dall'andamento del tesseramento come soci all'Ente Carnevalesca, per ottenere importanti sconti sul biglietto d'ingresso. Costerà infatti solo un euro per i soci iscritti nel 2023. E così in questo weekend è stata altissima l'affluenza di gente al gazebo che la Carnevalesca ha posizionato lungo il corso per tesserare quanti non hanno dimestichezza con la nuova modalità di tesseramento, accessibile online .

Intanto si fanno sempre più febbrili le attività di organizzazione.

A terra un manto bianco di palline di polistirolo che pare una spolverata di neve e tutt'intorno un freddo pungente che gela le dita delle mani. C'è poco spazio in cui girarsi nei capannoni della Fabbrica del Carnevale di Fano dove regna l'odore acro delle vernici con cui in queste ore si stanno dipingendo i giganti di cartapesta dell'edizione 2023.

Il Carnevale di Fano è alle porte e qui i maestri carristi sono alacremente all'opera da mesi, per dare forma ai quattro nuovi carri allegorici che promettono di regalare rinnovate emozioni, dopo due anni di stop causa Covid per la manifestazione regina della città. Manca poco alla loro uscita in viale Gramsci ed è partito già il conto alla rovescia per tutti i protagonisti, alle prese con la realizzazione materiale di quanto disegnato nei bozzetti delle opere che accompagneranno il tema: 'Il Viaggio col Vulón. Spazio all'Arte”.

Avvolti nel loro doppio strato di indumenti pesanti per proteggersi dal freddo, anche loro sembrano quasi degli astronauti con delle tute spaziali coperte di vernice e di polvere lunare i vari carristi: Vassilich, Chiappa, Angherà, Guerra e tutti gli altri collaboratori i cui nomi sono meno noti al pubblico, ma altrettanto importanti per il buon successo delle opere d'arte.



E' un'esperienza buffa ed entusiasmante quella che si può fare visitando la Fabbrica del Carnevale, dove tra tutti spicca il 'Dark side of the 50th', il carro di Angherà omaggio ai Pink Floid in occasione della ricorrenza dei 50 anni dalla pubblicazione di uno degli album più iconici e famosi della storia della musica: “The dark side of the moon”. Anche Petrarca, Ariosto, Foscolo, Leopardi, Manzoni, Aleramo, Pascoli, Montale, Merini, Pasolini fanno capolino mettendoci la faccia: stanno per salire infatti sul carro intitolato 'Piacevolissimevolmente' di Giox e Chiappa. Sono solo alcune delle anticipazioni… tante ruote verranno poi fatte girare sui carri, un'esplosione di colori e di 'pop art' che accompagnerà la festa di grandi e piccini.