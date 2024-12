Carnevale di Fano 2025: Nuove Iniziative e Sponsor per un Evento da Record

di Tiziana PetrelliIl Carnevale di Fano si fa sempre più ricco: di iniziative, sponsor e contributi pubblici. Il piano finanziario presentato dagli organizzatori in Comune, infatti, quest’anno sfiora il milione di euro (927.300 contro l’ultimo bilancio, relativo al 2023, che vedeva una spesa di 869.565 euro) di cui un terzo di contributi pubblici: 150mila dal Comune di Fano, 90mila a carico del Ministero e 75mila dalla Regione. E’ infatti un’edizione che spinge sull’acceleratore quella messa in campo dall’Ente Carnevalesca e che animerà la città della Fortuna da domenica 16 febbraio a martedì 4 marzo. Non a caso il suo "Pupo" avrà le fattezze del tennista Jannik Sinner e si sta pensando di reintrodurre la figura dell’ospite d’onore, di cui però ancora non si sa nulla. Tante le novità del programma dell’evento 2025, che con la nuova presidenza targata Valentina Bernardini ha già recuperato il vecchio slogan "bello da vedere, dolce da gustare dal 1347": si articolerà come sempre su tre weekend in cui le giornate del venerdì saranno però dedicate alla cultura (mostre, convegni..), il sabato al divertimento (feste, veglioni ecc..) e la domenica alla tradizionale sfilata dei carri allegorici in viale Gramsci.

"Quest’anno torneranno a sfilare quattro nuovi carri allegorici di prima categoria - si legge nel progetto presentato dalla presidente Bernardini in Comune - allineandosi con la tendenza degli eventi nazionali, dove ogni anno tutti i carri che escono sono nuovi. Quest’anno non siamo partiti da un tema pensato a tavolino ma abbiamo dato modo ai carristi di elaborare e sviluppare delle idee e dalla congiunzione di un filo comune tra queste e quelle del Consiglio è nato il titolo del tema". Maestranze più coinvolte, quindi, nella progettazione, tanto che "ci sarà anche un altro carro nuovo di seconda categoria dedicato ai sogni e non mancherà il carro che trasporta i musicisti della Musica Arabita".

Altra grande novità di questa edizione sarà il ritorno delle giostre all’interno del circuito chiuso (massimo 14.500 presenze) delle sfilate dei giganti di cartapesta e il trasferimento del Palazzo del Carnevale, il luogo dove vengono accolte le mostre e dove vengono realizzate interviste e convegni, da Palazzo Bracci Pagani al teatro della Fortuna. "Quest’anno abbiamo aperto una collaborazione con il Teatro dove stiamo già facendo il nuovo tesseramento - conclude Bernardini -. Presso il botteghino avranno sede la biglietteria e il tesseramento, e le mostre nel Foyer, tra cui l’esposizione delle opere di un concorso per artisti intitolato: ’Disegna il tuo Carnevale’". A Palazzo Bracci Pagani saranno invece protagonisti i bambini che potranno partecipare a laboratori organizzati in collaborazione con il Museo del Bali’ e dei Lego con Marche Brick. Infine il Carnevale si occupa anche dell’alternanza scuola-lavoro: "Abbiamo una convenzione con il liceo artistico Apolloni; i loro ragazzi vanno a svolgere le ore previste ai cantieri del carnevale con i maestri carristi e con ’Laboratorio geniale’ che lavora la gommapiuma per le mascherate".