Carnevale di Fano, piove nei capannoni. Finisce in ammollo anche il Pupo

Pioggia nei capannoni del Carnevale di Fano

Fano, 24 gennaio 2023 – Acqua sui carri del Carnevale. L’intesa pioggia di sabato e domenica non ha risparmiato neppure i capannoni di Carnevale dove i maestri carristi stanno terminando i nuovi carri allegorici che sfileranno il 5, il 12 e il 19 febbraio.

Si è fatto fronte all’emergenza con i secchi posti nei punti dove grondava l’acqua, ma il lavoro non si è fermato visto che mancano due settimane alla prima sfilata. Un problema, quello delle infiltrazioni dal tetto dei capannoni del Carnevale, che perdura da anni e già segnalato più volte all’Amministrazione comunale tanto che qualcuno dei carristi commenta: "Ormai andiamo a lavorare con pinne, salvagenti e...maschere, tanto per rimanere in tema".

La competenza non è della Carnevalesca, ma del Comune. "Per salire sul tetto serve un mezzo speciale – fa sapere l’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori – e non deve piovere più: l’intervento è programmato per mercoledì". Sempre Brunori annuncia come in questi giorni di forte pioggia la vasca di raccolta delle acque meteoriche in piazzale Amendola "abbia funzionato perfettamente".

"Dopo quarant’anni – aggiunge – il problema degli allagamenti del sottopasso al Lido è risolto". Da domenica inoltre per fronte all’emergenza maltempo è entrato in funzione il Coc (centro operativo comunale) di Protezione civile con i volontari del club Mattei che sono stati di supporto ai vigili del fuoco per far fronte alle tante segnalazioni per la caduta di alberi o della segnaletica stradale.

Numerosi anche gli interventi della Polizia locale per strade di campagna rese inagibili da piccole frane, da rami spezzati dal vento e per richieste di aiuto. Tra le piante abbattute dalle forti raffiche di vento c’è anche il pino della Liscia.

an.mar.