Carnevale, molto più di una festa. A Fano c’è ’Maschere a palazzo’

Il carnevale, si sa, è la festa per antonomasia dove tutto si capovolge e dove tutto, o quasi, è lecito. Lo è stato così da secoli fin dall’antichità, dai Saturnali romani, ma ancor prima dall’epoca dei babilonesi, circa 3000 anni prima di Cristo, dove già si parla di un’ancella che prendeva il posto della signora e di uno schiavo che si faceva beffe del suo padrone. Una inversione di ruoli che avveniva e avviene in una festa – il carnevale appunto – dove ancora oggi i confini di morale, di ceto sociale e di sesso si sfumano, si intrecciano, perdono la loro esatta dimensione. Diversi sono gli elementi caratterizzanti di questa festa, tra cui spicca quello della maschera. E proprio "Maschere a palazzo" è il titolo di un interessante incontro che si svolgerà sabato 4 ottobre dalle 16,30 alle 18,30 a Palazzo Fucci, in via Cavour 61 a Fano. Si parlerà, come dice anche il sottotitolo, del Carnevale di Fano tra Barocco e Rococò, con racconti di storia del carnevale e del costume presentati da Maria Flora Giammarioli e Federica Carone. Questa festa, come si sa, nella Città della Fortuna ha origini antichissime – il primo documento di cui si ha notizia è del 1347 - e segue riti e usanze che si sono tramandate nel corso dei secoli, seppure modificate nelle forme, ma non certamente nella sostanza. La maschera – parola di origine latina, ma anche derivante dall’arabo "maskara", cioè persona travestita, de-risa, - è l’abito che consente di superare ogni imbarazzo, le regole del quotidiano, del vivere civile, ma non c’è solo il travestimento: pensiamo anche alla sfilata delle carrozze dei nobili e borghesi che avveniva lungo il Corso, ripresa nel Novecento con la creazione di carri allegorici, oppure al lancio di confetti che nel Settecento tiravano civettuole signorine in cerca di avventure – oggi sostituito dal più copioso e meno sentimentale "getto" di dolciumi -, o ancora alle feste nei palazzi signorili, in piazza e al Teatro della Fortuna per il popolo che si portava il mangiare da casa. È una ressa, un gioco, una voglia di libertà e quel riso che l’uomo cerca di riprendersi, da chi? Da Dio, perché come sosteneva il filosofo e teologo Florens Rang: "il carnevale è un pezzo di storia della religione (sta infatti tra due ricorrenze religiose, Natale e Pasqua, ndr) e il riso carnevalesco la prima blasfemia". Maria Flora Giammarioli e Federica Carone racconteranno il carnevale fanese del Settecento, un carnevale che prende tantissime somigliaze da quello romano, anche per il fatto che la città ha subìto quattro secoli di dominio pontificio. Ce lo racconta Johann Wolfgang Goethe nel suo Viaggio in Italia a inizio Ottocento: "Pedoni, carrozze, spettatori alle finestre, sulle tribune, dalle sedie, si dan l’assalto e si difendono a vicenda. Le signore portan con sé dei panierini dorati o inargentati pieni di questi confetti e s’intende che i loro cavalieri devon conoscere bene l’arte di difendere le loro belle. Nelle vetture l’attacco si aspetta a sportello chiuso. Con le persone amiche si scherza, ma contro gli sconosciuti ci si difende a oltranza".

Silvano Clappis