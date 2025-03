Carnevale, tutti d’accordo sulla Fondazione: "Il direttore artistico? Sogniamo Ferretti"

Come Giulio Cesare di ritorno dalla campagna in Gallia: due ali di folla e petali di rose ieri mattina nella sala della Concordia per parlare del carnevale più dolce d’Italia, che ha portato a casa anche incassi non secondari: 362mila euro e 40mila presenze. Nel carro del vincitore, ma sarebbe meglio dire un treno merci, un po’ tutti gli attori di questa manifestazione. Sul tavolo d’onore assieme al sindaco Luca Serfilippi, l’assessore alla Cultura Lucia Tarsi, quindi il suo collega Alberto Santorelli, la presidentessa della Carnevalesca Valentina Bernardini con accanto la consigliera Cristina Finocchi. Tavolo che si è chiuso con Maria Giulia Andreozzi che ha curato la comunicazione di un evento che ha fatto il giro di tutti i telegiornali. E, cosa strana, la manifestazione-cartolina della città, ha portato più gente dalla Lombardia che dalla confinante Umbria. Il giorno di bello, bullo e ballo bene, ma con lo sguardo rivolto al futuro dopo le frasi di rito: "Tutti bravissimi".

Uno dei temi sul tavolo del sindaco Luca Serfilippi è il futuro della manifestazione e la cosa più affascinante è quella che riguarda il possibile direttore artistico, il tre volte premio Oscar Dante Ferretti: "E’ un’idea molto bella e che ci affascina – dice il sindaco –. Anche lui è rimasto molto colpito dalla città, dall’ambiente e dallo spirito che anima il nostro carnevale. Ci stiamo confrontando con il suo staff ma non sarà una impresa facile coinvolgere Ferretti nell’organizzazione del Carnevale. Comunque ci stiamo provando". Poi un altro tema sul tappeto è quello della Fondazione Carnevale, cioè il contenitore dove far confluire tutta l’organizzazione. "Ci stiamo pensando – continua Serfilippi – e dobbiamo ora vedere che strada prendere tra la formula privata o pubblica. Questo dipende da alcuni fattori: con due consiglieri al Comune, due alla Carnevalesca e uno alla Fondazione Carifano la Fondazione sarebbe pubblica; se invece il Comune scende di un consigliere dandone un altro alla Fondazione Carifano si andrebbe nella formula del privato". Da escludere quel contenitore già esistente e cioè la Fondazione Teatro? "Per alcuni aspetti non sarebbe nemmeno male come idea, anche per ottimizzare i costi perché il personale si potrebbe anche occupare del Carnevale. E questa cosa porterebbe a un risparmio di circa 30mila euro l’anno. Ma onestamente sono dell’idea di separare i ruoli e le funzioni anche perché alla Fondazione Teatro abbiamo dato anche la gestione della Corte Malatestiana, cioè altri 450 posti per eventi, concerti ed altre manifestazioni che vogliamo organizzare questa estate. Comunque vogliamo per arrivare alla creazione della Fondazione in tempi brevi", conclude il sindaco.

Sul successo della manifestazione ha speso parole anche Luciano Cecchini degli Alberghi consorziati, mentre il sindaco, pensando ai commercianti ha aggiunto: "Una categoria che vogliamo e dobbiamo coinvolgere". Una soluzione, quella della Fondazione che raccoglie consensi un po’ da tutte le parti, come conferma l’ex assessore Etienn Lucarelli: "E’ un percorso – dice – che va perseguito con forza e già iniziato da circa tre anni. Tutti convinti come lo sono anch’io che sia la strada giusta". Dopo qualche colpo di coda legato al campanile – "a Pesaro dicono anche che hanno il museo della bicicletta e qui non abbiamo nemmeno una insegna che dica che è la città del carnevale", dice Santorelli – un componente della Carnevalesca piazza lì una risata: "In un quartiere di Pesaro a una sfilata erano presenti 10mila persone. Sì, come quando noi raccontavamo che da noi ce n’erano 100mila...". In serata anche una riunione dei consiglieri della Carnevalesca dove sono state sollevate perplessità sulle date indicate dal sindaco & c.

m.g.