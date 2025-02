Caro-acqua: e ora gli hotel non ci stanno più dentro

Aumenti delle tariffe idriche, i rappresentanti di Assohotel Confesercenti chiedono al presidente di Aset Giacomo Mattioli: "Soluzioni per contenere i costi del servizio idrico, che in una struttura ricettiva incidono in modo rilevante". "La stagione è ormai alle porte -afferma Boris Rapa, responsabile Assohotel Pesaro Urbino- e le imprese hanno già da tempo definito prezzi e concordato contratti con agenzie e tour operator, tanto che ormai non possono più modificare le offerte. I costi sopravvenuti, derivanti dagli aumenti, rappresentano, quindi, una difficoltà importante per le strutture. Serve un confronto con Aset e le Amministrazioni per il contenimento dei costi".

"Assohotel suggerisce di valutare – fa presente il direttore di Confesercenti Fano, Matteo Radicchi – una riformulazione delle fasce di eccedenza spostando il limite della fascia base dei consumi, che oggi è di 300 mc, ad un valore più alto, visto e considerato che la prima fascia di eccedenza prevede un aumento del 53% e la seconda fascia addirittura del 77%, che vanno ad incidere fortemente sulla formulazione finale del prezzo. Siamo convinti che si possa arrivare ad una soluzione equa che vada nella direzione di sostenere le strutture alberghiere, ma occorre lavorarci insieme e velocemente".

"Siamo soddisfatti dell’esito dell’incontro – conclude Rapa – che ha visto il presidente Mattioli condividere, in modo cordiale e propositivo, il problema dell’aumento del costo del servizio idrico, suggerendo di coinvolgere anche l’Aato. Speriamo anche di incontrare quanto prima le Amministrazioni comunali del territorio".

an. mar.