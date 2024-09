Carrara d’oro zecchino: pronti 12 milioni: "Ci faremo rotatorie e l’acquedotto"

Via libera dei cittadini di Carrara alle opere compensative legate ad Adriatic link, elettrodotto sottomarino che collegherà Abruzzo-Marche. La somma stanziata da Terna, la società che realizza l’intervento, è di 12 milioni di euro pari al 2% dell’investimento complessivo previsto sul territorio fanese, e la somma sarà spesa in particolare su due zone: Carrara, a cui dovrebbe essere destinata la somma maggiore (circa 10milioni di euro) in quanto ospiterà la grande stazione di conversione, a fianco dell’attuale centrale elettrica, e Metaurilia, il punto di sbarco dell’elettrodotto, che da qui proseguirà sottoterra fino Carrara.

"Abbiamo avviato un metodo di lavoro chiaro e trasparente - ha dichiarato il sindaco Serfilippi –. La giunta ha voluto prima ascoltare i cittadini e poi tradurre le loro proposte in progetti concreti per il quartiere di Carrara". L’elenco delle opere, riprese da quelle presentate diverse mesi fa dal comitato "Carrara unita contro la centrale", è stato presentato martedì sera dal sindaco Serfilippi, dal vice Loretta Manocchi e dagli assessori Loredana Maghernino, Alessio Curzi e Gianluca Ilari. "Tra gli interventi previsti – ha spiegato Manocchi – ci sono la rotatoria e il relativo innesto a servizio del nuovo complesso scolastico di Cuccurano-Carrara in via Dubcek e il collegamento tra la Flaminia e Cuccurano, a cui si aggiunge una nuova rete fognaria per le acque meteoriche a Carrara-Cuccurano e marciapiedi e pista ciclopedonale lungo via Flaminia. Saranno inoltre realizzati l’acquedotto e la rete del gas, insieme alla messa in sicurezza della strada Flaminia, con la costruzione di una rotatoria all’intersezione con la strada provinciale per l’Alberone e il rifacimento della pista polivalente nel parco di Carrara. Prioritario sarà il marciapiede in via San Cesareo fino alla chiesa".

Compresi anche il recupero del vecchio asilo di Falcineto, che diventerà un centro sociale, l’installazione di un autovelox sulla Flaminia, il potenziamento dell’illuminazione pubblica a Carrara e il miglioramento della fibra ottica. Sarà asfaltata via Cerreto in località Cannelle e sarà effettuata una manutenzione straordinaria del fosso di Carrara e del fosso di guardia lungo via Flaminia in direzione Ponte Murello. Infine, l’ex scuola elementare di Carrara sarà trasformata in una casa delle associazioni per attività ludiche e culturali". Inserita, su richiesta dei cittadini, l’opera mitigativa intorno alla stazione di conversione che prevede un terrapieno con alberi ad alto fusto, inizialmente esclusa in quanto gli interventi di mitigazione dovevano essere già previsti nel progetto di Terna. Ieri sera il Comune ha indicato solo il costo di alcune opere: 1.100.000 euro per la rete fognaria, 1.600.000 per quella del gas, 1.400.000 per la rotatoria in corrispondenza delle nuove scuole. Stasera l’incontro per Metaurilia, seguirà martedì l’esame del protocollo d’intesa da parte della giunta e, infine, del consiglio comunale.