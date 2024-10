Cartoceto dop, non solo olio. Al festival i big della musica

di Sandro Franceschetti

E’ un programma ricco quello reso noto dal Comune per ‘Cartoceto Dop, il Festival – 47esima Mostra Mercato dell’olio e dell’oliva’ in calendario per il 3 e il 10 novembre. Ed è proprio il Comune a curare l’organizzazione della kermesse, insieme alla Pro Loco cittadina e con il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Grandi nomi della musica italiana tra i quali Peppe Servillo, Mauro Ermanno Giovanardi dei La Crus e il frontman dei Marlene Kuntz Cristiano Godano daranno spessore sul fronte degli spettacoli ad una manifestazione che da alcuni anni ha assunto un carattere festivaliero, dando vita a un attraente connubio tra la cultura, l’oro verde delle Marche (quella di Cartoceto è l’unica dop olearia della regione) e altre eccellenze agroalimentari.

"Cartoceto Dop, il Festival’ accenderà di sapori, odori, storia, spettacoli, musica e bellezza l’intero borgo - evidenziano i promotori –, sia domenica 3 che il 10 novembre la ‘tavola’ della kermesse sarà imbandita con le eccellenze dell’agroalimentare e un ricco menù di iniziative culturali. Un percorso articolato tra enogastronomia, arte, natura, spettacoli e grande musica che, a partire da Piazza Garibaldi, roccaforte dei produttori di olio della Dop Cartoceto, si snoda in tanti percorsi quanti sono gli interessi del pubblico che raggiunge l’antico borgo della Valle del Metauro".

Il mondo del gusto troverà come sempre ampi spazi: il mercato dei produttori per una spesa di qualità a km 0; il mercatino alimentare di via Umberto I; l’area dedicata agli olivicoltori del Consorzio Olio Dop Cartoceto dove poter imparare a conoscere e degustare l’olio; le osterie con i piatti della tradizione e interessanti innovazioni; gli antichi frantoi da visitare tra profumi e assaggi d’olio e dove apprendere l’arte della molitura; e, infine, il corso di avvicinamento alla conoscenza del mondo del vino e le degustazioni di Olio Dop, tartufo bianco pregiato d’Acqualagna e altre eccellenze a cura dell’istituto agrario ‘Cecchi’ di Pesaro negli spazi dell’Officina. Gli spettacoli al Teatro del Trionfo (alle 18,30) vedranno protagonisti il 3 novembre Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite col loro omaggio a Lucio Dalla; e il 10 novembre Mauro Ermanno Giovanardi, Cristiano Godano e Marco Carusino che presenteranno in anteprima nazionale il nuovo format-spettacolo ‘Tre cuori a nudo’ (biglietti in prevendita su ciaotickets). Ad arricchire la manifestazione le esibizioni della marching Mo’ Better Band, della Cartoceto Street Band, dei Vaga Trio, spettacoli di cloweneria, equilibrismo e magia.