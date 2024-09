CartoonSea più forte del lutto. Prima edizione senza Severi

"Edizione dolorosamente speciale per il Premio CartoonSea". Così gli organizzatori nel presentare i vincitori del concorso nazionale di umorismo e satira che quest’anno, in corso d’opera, ha dovuto attraversare anche il lutto, con la scomparsa il 2 agosto scorso del suo ideatore e patron Oscardo Severi. "Al di là del dolore e del vuoto che l’assenza di Oscardo ci procura - fanno sapere gli organizzatori -, insieme alle figlie e all’azienda Sea Gruppo, dopo una lunga riflessione abbiamo deciso, pensando di interpretare al meglio le volontà del suo Patron, di portare a termine la 14ª edizione di Cartoonsea. Crediamo che nulla lo avrebbe reso più orgoglioso. Tutta la comunità di CartoonSea lo ricorda come una persona speciale, un ‘padrone di casa’ impeccabile, la cui conoscenza e amicizia è stata un piacere e un onore".

Era ’Voi umani… Emancipati o bullizzati dalle macchine?’ il titolo di questa edizione, il cui Grand prix è stato vinto da Andrea Pecchia (Roma 1972) con l’opera omonima ’Voi umani…’, mentre vincitori ex aequo dei due Prix CartoonSea 2024 sono Margherita Allegri (Cremona 1977) con l’opera ’Ciclo creativo’ e Scevoland (Torino 1981) con ’Prenderci la mano’. Il Premio Origone dedicato ai fumettisti under 29 è stato assegnato invece a un giovanissimo fanese: Marco Caverni (Fano 1998) con l’opera ’Un lavoro si trova’. La giuria, riunitasi il 31 agosto, era composta dai vincitori della passata edizione: Urka (presidente), Maurizio Boscarol e Walter Leoni insieme a Michele Ambrosini (direttore artistico) e Luciana Forlani.

Ben 226 le opere valutate, giunte da ben 120 artisti provenienti da tutta Italia, 25 dei quali hanno partecipato al premio fanese per la prima volta. Ai premiati si aggiungono sei opere segnalate: Giancarlo Covino - Umanità artificiale; Gianlorenzo Ingrami - Ufficio 9000; Raffaele Mollica - La pace non è per gli uomini; Francesco Natali - App; Bruno Olivieri - Dica 33; Stefano Tartarotti - Ooops. Tutti saranno in mostra dal giorno della premiazione (sabato 28 settembre 2024) a Palazzo Bracci Pagani, in Corso Matteotti 97 fino al 12 ottobre 2024.

Tiziana Petrelli