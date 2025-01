Casa Archilei, nuovo corso e un bilancio da 113mila euro

L’oasi naturalistica di Casa Archilei si prepara a una nuova fase di rilancio sotto la guida del consigliere comunale Kristian Forti, che ha un diploma in Agraria e per questo è stato nominato nuovo presidente del comitato che la gestisce, per conto del sindaco Luca Serfilippi. "Questa decisione - annuncia il primo cittadino presentando la nuova squadra -, presa in accordo con i capigruppo in consiglio comunale, rappresenta una svolta per il centro, nato nel 1989 come punto di riferimento per l’educazione ambientale e la valorizzazione del territorio". Appena insediato, Forti ha trovato una situazione amministrativa ferma, con un bilancio bloccato da oltre due anni e mezzo.

"Come prima cosa abbiamo subito approvato il bilancio (di 113.000 euro) - sottolinea il presidente - per sbloccare e garantire i fondi necessari alle attività educative e di ecologia che vengono svolte a favore delle scuole". Partendo da qui, ha annunciato una serie di progetti ambiziosi per trasformare Casa Archilei in un luogo più aperto e partecipativo. "Ho in programma l’acquisto di un forno a legna - ha detto Forti -, per mostrare ai bambini le attività rurali che si svolgevano tradizionalmente nell’edificio, e di un biotrituratore, strumento essenziale per produrre segatura da riutilizzare nel terreno e completare così il ciclo naturale della vita".

Forti vuole anche migliorare le attività educative, organizzando più conferenze e convegni, per rendere Casa Archilei un centro culturale e formativo non solo per gli studenti ma per tutta la comunità. Tuttavia, per realizzare questi obiettivi "sarà indispensabile l’aiuto di nuovi volontari, poiché l’intero sistema si basa sull’impegno di chi può offrire tempo e capacità organizzative". La struttura, che da anni necessita di interventi di manutenzione, è stata già al centro di un progetto che ha portato all’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto. "Tuttavia, questo non è mai stato allacciato - ha denunciato Forti -. Serve un intervento da parte dell’assessore ai lavori pubblici per attivare finalmente l’impianto e stipulare un contratto che consenta di vendere l’energia prodotta in eccesso, così da finanziare autonomamente alcune attività". Anche lo statuto del centro necessita di una revisione, poiché risale al 1990. Molte associazioni originarie non sono più attive, e oggi resta solo l’Associazione Argonauta come presenza costante. L’obiettivo è rendere lo statuto più attuale e funzionale. Il comitato che accompagnerà Forti in questa sfida è composto da Luciano Poggiani, Luigi Scopelliti, Giuseppe Forciniti, Ippolita Bonci del Bene e Sonia Campanelli Vitali.

Tiziana Petrelli