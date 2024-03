Fano, ecco la casa delle associazioni. Battesimo con il regista Castellani

Fano, 4 marzo 2024 – Con l’intervista-evento al regista Leandro Castellani è stata inaugurata ieri mattina la nuova sala della Cultura nell’ex palazzo del tribunale in via Arco d’Augusto. L’appuntamento seguito da un centinaio di persone, (peccato l’acustica non perfetta), ha aperto in anteprima la settimana fanese di Pesaro Capitale della Cultura.

Con l’aiuto del giornalista Silvano Clappis, Castellani, oggi novantenne, ha ripercorso la sua importante attività artistica di regista, sceneggiatore e autore televisivo, durante la quale ha ricevuto importanti riconoscimenti tra cui il Leone d’Oro di Venezia. Una carriera lunga settanta anni, condensata abilmente nel "Fabbricante d’Immagini", il filmato di sette minuti realizzato dal figlio, con cui si è aperto l’incontro.

Castellani ha raccontato del suo esordio in Rai dove, dopo la laurea, è entrato per concorso: con lui Nanni Loy, Liliana Cavani e Umberto Eco. E proprio in Tv fa le prime esperienze con il regista Luciano Emmer, maestro del documentario e conosce Ivanka Veltroni, mamma di Valter, dipendente Rai. In quegli anni sperimenta diversi modi di fare televisione e ne inventa di nuovi come i "film a basso costo".

Porta per la prima volta in tv il ballo popolare con lo spettacolo "Vai col liscio" e cura la biografia di Secondo Casadei. Conosce i grandi del teatro e della cultura come Edoardo De Filippo con il quale realizza l’ultima intervista rilasciata dal grande attore: "Quella giornata trascorsa nella sua villa di Velletri – ha raccontato Castellani – fu veramente intensa. Mi parlò del suo amore per il teatro e il cinema e della sua amicizia con Totò".

Castellani ha incrociato anche cantanti: da Claudio Baglioni a Gloria Gaynor. Ha firmato inchieste tv, ha scritto e diretto sceneggiati, telefilm e film come "Don Bosco" con Ben Gazzara. Castellani, che ha ricevuto più volte l’applauso caloroso del pubblico, ha ringraziato l’assessore Cora Fattori per "l’onore di inaugurare la sala della Cultura: cultura è interrogarsi e chiedersi il perché di ogni cosa".

L’assessore ha posto l’accento sul valore del nuovo spazio a disposizione della città: "C’era un progetto da 350mila euro più Iva, sono riuscita ad aprirla con 40mila euro Iva compresa. Questa sala ci ha consentito di restituire alla Fondazione Teatro della Fortuna la gestione della sala Verdi del teatro che ci costava 20mila euro all’anno, per un uso massimo di 10 volte. Ora, con la metà del costo, possiamo gestire la sala per 100 giornate dandola in uso gratuito alle associazioni". Sull’acustica, l’assessore assicura che sarà migliorata, magari chiamando l’università di Bologna.