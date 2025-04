Casa del Custode restaurata, pronta per i giovani

Al Parco Urbano si è finalmente concluso il cantiere avviato nel settembre 2023 (fine intervento inizialmente previsto per l’estate 2024) che ha visto la laboriosa ristrutturazione della Casa del Custode. Ed ora la struttura è ora pronta per iniziare una nuova fase della sua vita tutta proiettata sulla gioventù. "Dopo gli ultimi ritocchi alla parte esterna, la Casa del Custode sarà pronta per essere affidata alla sua nuova gestione - dichiara il sindaco Luca Serfilippi -. La struttura, grazie al suo ampio raggio di possibilità d’uso, si presta a una varietà di soluzioni, ma il progetto principale è rivolto a coinvolgere in prima linea i giovani e le realtà associative del territorio. E così in estate provvederemo a pubblicare un bando ad hoc per la gestione, con l’intento di fare della Casa un punto di riferimento per i ragazzi".

L’intervento non ha solo preservato la struttura storica. L’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Ilari ha evidenziato infatti che la Casa del Custode "non ha perso la sua identità, ma è stata radicalmente migliorata, con un intervento strutturale e un potenziamento energetico grazie all’installazione di un impianto fotovoltaico altamente efficiente. Al suo interno, la Casa ospita tre locali, un suggestivo soppalco a vista e tre bagni, di cui uno progettato specificamente per persone con disabilità, in linea con le moderne necessità di accessibilità".

Gli amministratori hanno annunciato poi che la Casa è anche nella graduatoria dell’Anci Giovani, una possibilità che potrebbe permettere al Comune di ottenere un finanziamento di mezzo milione di euro per dotare la struttura di attrezzature moderne e adeguate. "Incrociamo le dita e attendiamo fiduciosi – hanno dichiarato – ma in ogni caso siamo pronti a investire risorse autonome per portare avanti il progetto".

ti. pe.