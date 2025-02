Casa devastata dai ladri. Bottino: prosciutti e salame

di Sandro Franceschetti

Hanno rotto il vetro di due finestre, sfondato la porta della soffitta, tagliato a metà con un frullino lo sportello di una cassaforte a muro, scassinato un comò chiuso a chiave e messo tutto sotto sopra, dileguandosi, alla fine, con due prosciutti e un salame. Bottino gastronomico per una banda di ladri che domenica pomeriggio si è accanita sull’abitazione di una coppia di settantenni di Cerasa, nelle vicinanze della scuola dell’infanzia.

I proprietari erano usciti per andare a un pranzo coi parenti e quando sono rientrati, alle 17,15 circa, hanno trovato un’autentica devastazione. Durante la loro assenza i delinquenti sono penetrati nella casa sollevando la serrandina di una finestra al piano terra e frantumandone il vetro. Poi, una volta all’interno, hanno tirato fuori tutto il contenuto degli armadi e delle cassettiere di due camere, forzando anche un mobile che era chiuso a chiave. Nel corridoio la loro attenzione è stata catturata da una chiave per cassaforte e così, dopo aver messo a soqquadro ogni centimetro di quel piano, hanno pensato che il ‘forziere’ potesse trovarsi nell’appartamento di sopra. Per questo, sono usciti, hanno legato una corda al terrazzo del primo piano e con questa vi si sono arrampicati, rompendo poi una seconda finestra e facendo irruzione nelle stanze. Anche qui hanno rovistato ovunque, alla ricerca, a quel punto, della cassaforte e non trovandola hanno sfondato la porta d’accesso alla soffitta.

E proprio qui è spuntata fuori la cassetta di sicurezza, di quelle a muro, con lo sportello metallico bello spesso. "Ci siamo", devono aver pensato. Ma la chiave che avevano trovato al piano terra non era quella giusta e quindi, armati di frullino, e convinti di poter trovare qualcosa di prezioso, hanno segato a metà lo sportello. Dopodiché l’amara sorpresa: dentro non c’era niente, se non alcuni documenti. E dev’essere stato per lenire la delusione che i ladri hanno preso due bei prosciutti e un salame che stavano a stagionare al fresco del sottotetto. Poi la fuga. Al rientro la coppia non ha potuto fare altro che la conta dei danni e avvertire i carabinieri, intervenuti con una pattuglia da Mondolfo. Ora indagano i militari di San Costanzo, che ieri hanno visionato le immagini delle telecamere con lettori targa. Sembra che i ladri possano essere scappati a bordo di un’Audi A3 nera targata RA843W.