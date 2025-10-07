Case a 1 euro: affare fatto per due famiglie

Due famiglie avranno presto le loro nuove case a Terre Roveresche, e altre potranno farlo, dopo averle pagate al Comune appena 1 euro ed essersi occupate della loro sistemazione. E’ il frutto di una procedura volta al contrasto del fenomeno, in progressiva crescita, degli edifici e dei terreni in stato di abbandono, della quale l’amministrazione metaurense fa scuola a livello nazionale, tanto che il sindaco Antonio Sebastianelli ha partecipato come relatore a un importante convegno tenutosi nel weekend scorso nella città siciliana di Modica.

Tutto scaturisce dal Regolamento comunale di Terre che stabilisce in caso di immobili abbandonati e/o inutilizzati, tra abitazioni, capannoni, terreni e aree edificabili che siano, i provvedimenti necessari al ripristino del decoro e della sicurezza nel termine perentorio di 120 giorni, più 180 a richiesta degli interessati. Dopodiché, in caso di inottemperanza, l’Ente acquisisce tali beni al proprio patrimonio, stabilendo un loro utilizzo che ne consenta la riqualificazione, anche attraverso un’asta pubblica.

L’utilizzo può consistere, se si tratta di una casa, anche nella sua assegnazione a privati o a ditte, a un importo di 1 euro, col patto che ne effettuino il recupero. I criteri per l’assegnazione privilegiano le giovani coppie di età inferiore ai 40 anni e chi destinerà l’immobile a prima casa, o ad attività ricettive, commerciali o artigianali. Agli assegnatari viene concesso il diritto di superficie per 99 anni (con mantenimento della nuda proprietà in capo al Comune), con l’impegno a procedere, a loro spese, alla riqualificazione dell’immobile entro 18 mesi e a mantenerlo in buono stato per tutto il periodo contrattuale.

Da quando è stato introdotto il Regolamento, il Comune ha emanato più di una dozzina di diffide e ha effettuato 5 acquisizioni: un terreno in località Montecucco, diventato un parco pubblico, e 4 edifici. Di questi ultimi uno a Piagge, soggetto a demolizione, due già assegnati (quelli in procinto di essere abitati) e un altro a Rupoli, la cui prima asta non ha prodotto l’aggiudicazione e che sarà sottoposto a breve a nuova gara. E a gara sono destinati anche un terreno in località Montebello e un fabbricato a Villa del Monte. La procedura – come evidenziato dal sindaco Sebastianelli – trae fondamento nella Costituzione, come sostenuto da Paolo Maddalena, vicepresidente emerito della Corte Costituzionale.

s.fr.