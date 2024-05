Case popolari, via alle domande. C’è tempo fino a luglio

Si possono presentare in Comune le domande per l’assegnazione delle case popolari, i cosiddetti alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Dall’assessorato al Welfare spiegano che le domande servono per essere inseriti nell’apposita graduatoria con validità biennale.

"Come avviene da alcuni anni – chiariscono dall’assessorato – la domanda può essere presentata unicamente in modalità telematica (servono le credenziali Spid o Cie), accedendo al portale dedicato disponibile sul sito web del Comune di Fano (www.comune.fano.pu.it)"

Il regolamento comunale per l’assegnazione degli alloggi Erp (edilizia residenziale pubblica sovvenzionata) prevede l’emanazione di un avviso pubblico per la costituzione di una graduatoria chiusa con validità biennale. Pertanto la graduatoria vigente perderà efficacia il giorno precedente la pubblicazione all’Albo pretorio della nuova classifica definitiva. "Quindi i cittadini che vogliano accedere alla graduatoria per le case popolari, con validità biennale – ribadiscono gl uffici –, devono inoltrare una nuova domanda in quanto non sarà più possibile l’aggiornamento della precedente graduatoria".

Le domande si possono presentare fino al 9 luglio – termine ultimo di presentazione – sul sito comunale (www.comune.fano.pu.it) e solo in modalità telematica. L’iscrizione è necessaria per essere inseriti nella nuova graduatoria, con validità biennale.