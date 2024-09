Salgono a 11 i casi di dengue a Fano, la pioggia battente fa slittare le disinfestazioni: il calendario

Fano, 13 settembre 2024 – Sono saliti a sei i casi di Dengue accertati a Fano. Ma sono in totale 11 i contagi segnalati in città, con altre 5 infezioni sospette in fase di verifica da parte degli organi sanitari locali. E mentre nel reparto ostetricia e ginecologia del Salesi di Ancona viene tenuta sotto stretta osservazione la fanese incinta, il primo caso autoctono di Dengue accertato a Centinarola di Fano mercoledì, la pioggia battente di queste ore su Fano sta facendo slittare ulteriormente l’intervento di “disinfestazione urgente in tutta la città” disposto dal sindaco Luca Serfilippi su indicazione dell’Uoc/Igiene e Sanità pubblica sulla base del Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi.

Un ritardo che, però, sta offrendo l’opportunità di una maggiore organizzazione per effettuare poi un intervento più rapido, capillare e sicuro. “Abbiamo interpellato altre ditte private che ci hanno dato la disponibilità ad operare assieme alla ditta che lavora già per il comune di Fano in questo ambito. Stamattina in giunta faremo una variazione di bilancio per mettere a disposizione altri 5mila euro, oltre i 5 mila già a Bilancio per l’intervento” ha comunicato poco fa il sindaco nella consueta conferenza stampa del venerdì.

La scheda: Dengue, cos’è e quali sono i sintomi

“Ieri sera ho diramato la nota in cui comunicavo che la disinfestazione prevista di lì a poche ore era stata rinviata a questa notte - ha aggiunto Serfilippi -. Ora comunico che viste le previsioni meteo avverse, la disinfestazione di questa notte verrà spostata a domani notte. Non si comincerà più alle 23 ma alle 24, per terminare poco prima delle 6”. Il sindaco tiene poi a rassicura la popolazione: "Non c’è alcun coprifuoco durante le operazioni di disinfestazione, i cittadini potranno circolare liberamente senza alcuna limitazione. I locali e le attività commerciali della città resteranno regolarmente aperti. Tuttavia, invito tutti a osservare con attenzione le disposizioni igieniche per garantire la sicurezza e l’efficacia delle operazioni".

Allarmismo e confusione

In città infatti ieri si è creato un po’ di allarmismo, rinfocolato dalle dichiarazioni del consigliere comunale Pd Cristian Fanesi (già vice-sindaco della passata legislatura Seri) che sui social, in estrema sintesi, attacca: “L'ordinanza è scritta malissimo. Fatta oggi per stasera. Le auto con gli altoparlanti che girano. Disinfestazione subito, poi la smentita (...) hanno fatto un casino tale che se si fossero trovati a gestire l'allarme bomba sarebbero scappati a gambe levate”. “Devo dire - gli risponde Serfilippi - che mi dispiace che un consigliere comunale di opposizione, già candidato sindaco, che ha fatto il vicesindaco in questa città utilizzi questa emergenza per attaccare il sottoscritto e questa amministrazione. Evidentemente non ha nient’altro da dire. E’ squallido speculare sulle paure della gente, perché è chiaro che le persone dopo aver vissuto il Covid hanno paura quando sentono gli altoparlanti, ma siccome in città c’è anche una buona fetta di popolazione che non ha Internet e i social… la si deve avvisare con i mezzi altoparlanti”.

Le zone sotto controllo

Super attenzionate ora Case Archilei e il Canale Albani, due zone a rischio proliferazione zanzara tigre a causa dell’acqua stagnante. Ma il crollo delle temperature potrebbe venire in naturale soccorso. “Abbiamo trattato la questione questa mattina - conclude il sindaco -. Dall’Ast ci dicono che se scende sotto i 10° C, la natura fa il suo corso abbattendo le zanzare. Ma attualmente le temperature sono intorno ai 13° e Ast consiglia di effettuare comunque la disinfestazione quando termineranno la pioggia e il vento”.

Altri consigli utili: cosa fare prima, durante e dopo la disinfestazione

Il calendario aggiornato della disinfestazione

Ecco il programma delle disinfestazioni a Fano:

- sabato notte (14 settembre): Centinarola, Vallato, San Lazzaro, Zavarise, Centro Storico. - domenica notte (15 settembre): Vallato, Centinarola, Centro Storico, Ospedaletto, Liscia, Don Gentili, Flaminio, Fano 2. - lunedì notte (16 settembre): Centinarola, Centro Storico, Vallato, Poderino, San Cristoforo, Piazza del Popolo, Trave, Canale Albani, Lungomare.