Caso farmacia, finisce in Consiglio il debito da versare a Mondolfo

Nella prossima seduta (in programma per giovedì alle 19) il Consiglio comunale è chiamato a riconoscere un debito fuori bilancio di 90mila euro derivante da una sentenza del Tar Marche che impone al Comune di Fano la restituzione di parte dei canoni incassati da Aset S.p.A. per la gestione della farmacia comunale di Marotta, oggi sotto la titolarità del Comune di Mondolfo. Una vicenda che affonda le radici nel passato, ma che ha trovato una soluzione giuridica solo due anni fa con la sentenza n. 438 del 2022 del tribunale amministrativo, la quale ha sancito in via definitiva che la farmacia di Marotta appartiene al territorio comunale di Mondolfo, nonostante fosse stata storicamente gestita da Fano. La questione riguarda i canoni di concessione versati da Aset al Comune di Fano negli anni 2020 e 2021.

Nonostante la gestione sia rimasta affidata ad Aset, infatti, i canoni pagati dalla società erano stati interamente incassati da Fano, incluse le quote relative alla sede di Marotta che invece con il referendum secessionista del 2014 era passata sotto il comune di Mondolfo. Con la decisione del Tar, è emerso che parte di quei canoni – in particolare la quota relativa alla farmacia di Marotta – spettava quindi a Mondolfo.

Una svista amministrativa che, per essere sanata, richiede oggi l’intervento del Consiglio comunale fanese, chiamato a votare la proposta n. 3415 del 26 maggio 2025 per il riconoscimento del debito. La somma da restituire è stata calcolata sulla base del fatturato complessivo delle farmacie gestite da Aset nel triennio 2020-2022, pari a 19.333.590,42 euro, di cui 13.669.233,02 (71%) generati dalle farmacie di Fano e 5.664.357,40 (29%) dalla farmacia di Marotta. A partire dal 2022, il canone annuo complessivo di 148.824 euro è stato ripartito in 103.824 euro al Comune di Fano e 45.000 euro al Comune di Mondolfo. Ma per il biennio precedente, il Comune di Fano dovrà rimborsare a Mondolfo un totale di 90.000 euro (45.000 euro per ciascun anno). Lo farà tramite il riconoscimento del debito fuori bilancio, lo strumento previsto dalla normativa per coprire spese non incluse nel bilancio preventivo dell’ente.

Tiziana Petrelli