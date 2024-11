Caso lupi in città, Marta Ruggeri:: "Il centrodestra si allinea a noi"

"Sono contenta che anche il centrodestra fanese si allinei alle mie proposte, già formalizzate in una mozione regionale ma non ancora portata in discussione". Così la capogruppo del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri in consiglio regionale dopo l’annuncio del sindaco Serfilippi, del sopralluogo dell’assessore regionale Antonini a Fano, per avviare un percorso di azioni di contrasto alla sempre più frequente presenza di Lupi nel nostro centro abitato.

"La conseguenza dello status di particolare protezione del lupo - sottolinea la Ruggeri ricordando la Legge n. 157 del 1992 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 - fa sì che sempre più spesso balzi alle cronache locali la loro presenza nei centri abitati, creando un giusta preoccupazione fra la popolazione. Il 10 ottobre scorso ho depositato una mozione regionale per aprire un serio dibattito, visto che è in valutazione da parte della Conferenza Stato-Regioni il nuovo piano di gestione nazionale del lupo, che dovrebbe sostituire quello oramai datato del 2002". Per la Ruggeri, l’incontro istituzionale che ha portato a decidere dell’installazione di fototrappole e la mappatura dei lupi in territorio fanese, riela che "il sindaco di Fano, il leghista Serfilippi, si allinea a quanto da me proposto, voltando di fatto le spalle alla rincorsa di facili consensi della maggioranza di destra che governa la Regione, che prospetta soluzioni drastiche ma irrealizzabili nel contesto giuridico euopeo e nazionale. Ora attendo che in Regione la maggioranza si decida a portare in votazione e sostenere la mia mozione". ti.pe.