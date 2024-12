C’è ’Antigone’ alla Galleria Rossini

Prosa, poesia e musica: tre arti e tre eventi per arricchire la mostra ‘Pesaro tra realtà e sogno’, allestita alla Galleria Rossini (via Rossini 38) fino al 15 dicembre con le fotografie realizzate a quattro mani da Luciano Dolcini e Paolo Del Signore. Si inizia domani alle 18 con la prosa: protagonista la scrittrice pesarese Simona Baldelli che interpreterà la sua opera ‘Processo ad Antigone’.

"Ho pensato - spiega Luciano Dolcini - di dare spazio ad alcune delle eccellenze pesaresi per rendere la mostra un luogo d’incontro, un’occasione per stare insieme, dialogare e interagire in questo contenitore culturale che è stata la nostra Pesaro in questo anno capitale. Un grazie speciale a chi ha reso possibili questi eventi nell’evento: Daniele Vimini e Fabio Fraternale, amministratore delegato di Wider, sponsor della mostra".

Si prosegue con la poesia giovedì 5 dicembre sempre alle 18 con la partecipazione di un nutrito numero di lettori dell’associazione ‘Le voci dei libri’, che leggeranno dei brani scelti ognuno in base a un’opera esposta. Le pagine di Leopardi, Bo, D’Elia, Perticari e Pedretti, solo per citarne alcuni, saranno affidate alle voci di Angela Alleruzzo, Elena Avanzi, Luca Cenciarini, Antonella Ferraro, Chiara Ferri, Enrico Fossa, Patrizia Romagnoli e Luigi Sica, coordinate da Lucia Ferrati.

Terzo e ultimo appuntamento venerdì 13 dicembre alle 18: la conclusione è dedicata alla musica e, in particolare, al Cigno pesarese. Protagonista della serata il trio OboEnsamble che presenterà in anteprima italiana il concerto ‘Oboi all’opera’, composto da fantasie su temi operistici celebri e una suite dedicata a Gioachino Rossini. I tre musicisti che compongono il trio sono Luciano Franca e Paolo Casadei all’oboe e Pierpaolo Ottavi al corno inglese, che hanno registrato le musiche del concerto in un disco già pubblicato in Cina e Giappone, dove ha riscosso ottimi consensi. I tre incontri sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.

gio. vol.