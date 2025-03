"C’è bisogno di tutti. Sempre nel rispetto delle regole di partito"

FANO

E’ Davide Dini, membro dell’attuale direttivo, candidato coordinatore dell’area Manocchi-Baiocchi, l’altro protagonista del congresso di Fd’I Fano del 9 marzo, alle 15 al Tag Hotel.

La preoccupa che Montalbini abbia raccolto 140 firme più delle sue che sono circa 80?

"Il regolamento prevede che le firme siano non meno del 25% degli iscritti e non più del 40. Se gli iscritti sono 340, le 140 firme vanno oltre il 40%. E comunque non vince chi ha raccolto più firme ma chi domenica riuscirà a ottenere il maggior numero di voti. Personalmente avrei potuto raccogliere anche 300 firme ma la candidatura non sarebbe stata valida".

Lei ha dichiarato che una volta eletto lavorerà per l’unità del partito: ma l’unità non si poteva trovare prima del congresso?

"La richiesta di candidarmi è arrivata da più parti di Fd’I, in quanto persona giovane, libera da altri incarichi e che ha una esperienza di diversi anni all’interno del partito fanese. Mi dispiace che sul mio nome non ci sia stata la totale condivisione. Fratelli d’Italia, primo partito di Fano, ha bisogno del contributo di tutti, la collaborazione è una priorità, ma nel rispetto delle regole del partito. Le sfide che ci attendono sono così importanti che tutti lavoreremo nella direzione di Giorgia Meloni".

Lei è convinto che dopo il congresso, Fd’I ritroverà l’unità?

"Il dialogo sarà necessario per mantenere il nostro peso all’interno della coalizione ed essere credibili per chi ci ha votato".

Quanto, le Regionali, influenzano il congresso di Fano?

"Terminato il congresso dovremo impegnarci per le regionali a sostegno del grande lavoro svolto dal presidente Francesco Acquaroli e contribuire alla sua riconferma".

Pensa che Fd’I dovrebbe avere maggiore visibilità all’interno della maggioranza fanese?

"Il nostro compito sarà far valere il peso di Fd’I all’interno dell’amministrazione comunale dove, comunque, siamo rappresentati molto bene (5 consiglieri, due assessori, presidente del consiglio comunale). Fratelli d’Italia si confronterà con il sindaco Luca Serfilippi e la sua maggioranza a cui confermiamo il pieno appoggio".

Anna Marchetti