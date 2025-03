C’è il "Biagioli Wine Festival"

Si tiene domenica e lunedì il "Biagioli Wine festival" che vedrà la partecipazione di novanta produttori per complessivi quattrocento vini in degustazione. L’evento si tiene al "Perbacco country house" di Mondolfo, in via dell’artigianato 26, ed è organizzato dall’enoteca Biagioli che proporrà alcune delle etichette più interessanti del panorama nazionale. I vini infatti saranno in degustazione ed è prevista anche una masterclass dedicata al Barolo e alle novità enologiche. la giornata dedicata al pubblico, con ingresso a pagamento, è la domenica 23 marzo, mentre il lunedì sarà riservato agli operatori del settore. E’ previsto un servizio di navetta disponibile ogni trenta minuti da e per la stazione di Marotta. L’ingresso per gli operatori è gratuito. Gli orari: domenica dalle 15 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 19.