C’è la ’Sanremo del ballo’. Madrina è Stefania Orlando

di Sandro Franceschetti

Cresce l’attesa per il ‘Sanremo del ballo’. Giovedì prossimo, 23 maggio, andrà in scena al maxi dancing ‘Tris’ di Schieppe, a Terre Roveresche, la sesta edizione della compilation nazionale ‘Italia Musica’. L’evento avrà come conduttrice il volto noto della Tv Stefania Orlando e vedrà alternarsi sul palcoscenico dello ‘storico’ locale metaurense, punto di riferimento da oltre 40 anni per gli appassionati del ritmo, il gotha degli artisti che interpretano la musica da ballo. La kermesse porta la firma dell’Associazione Musicale Primavera, presieduta dall’ex cantautore Sergio Boldorini e ha ottenuto il patrocinio del Comune di Terre Roveresche, della Provincia di Pesaro e Urbino e della Regione Marche, in considerazione del fatto che questo genere di musica e le orchestre che la propongono rappresentano un pezzo della tradizione e della cultura locale e italiana.

"L’orchestra ‘base’ sarà quella del maestro Luca Bergamini e come super ospiti avremo il cantante Michele (l’interprete di ‘Se mi vuoi lasciare’, ‘Susan dei marinai’ e molti altri successi, ndr) e il duo di liscio e pop composto da Omar e Aurora Codazzi – spiega Boldorini -. Durante la serata, che inizierà alle 21, il pubblico potrà semplicemente ascoltare i brani, ma anche scatenarsi sulle note di vere istituzioni dei balli di coppia, di gruppo e dei latino americani". Si tratta di Elena Cammarone, Ilaria Cenciarini, dei Ballaonda, Fabrizio Guidi e gli Accademia, Andrea Bonifazi, Matteo Tassi, Castellina Pasi, Daniela Cavanna, Gianpiero Vincenzi, Manuel Malanotte, Tony Gullo, Federica Cocco, Stefania Cento, Michael Capuano, Gianni Drudi e Roberto Scaglioni, Simona Quaranta e di Sara & Sogno Mediterraneo.

"Quello che mi ha indotto a ideare questa manifestazione e a proporla ogni anno con entusiasmo crescente – riprende Sergio Boldorini – è l’amore che ho sempre avuto per la musica da ballo e per la gioia che è capace di trasmettere. Se vogliamo, é una forma artistica semplice, ma estremamente comunicativa, capace di unire generazioni lontanissime tra loro in altri ambiti e suscitare emozioni comuni. Poche cose, come questo tipo di espressione musicale, riescono a unire le persone e far nascere il desiderio di passare insieme momenti di allegria. E poi il ballo è anche un’eccellente attività fisica e oltre che allo spirito fa bene al corpo; ci mantiene giovani e in forma, anche quando la carta d’identità sembra suggerire altro".

Boldorini è davvero ‘innamorato’ della sua creazione: "Sono felice e orgoglioso che l’abbiano battezzata ‘Il Sanremo del ballo’ e spero di andare avanti ancora per molti anni". Intanto, è iniziato il countdown per l’evento di giovedì, al quale si potrà partecipare con un biglietto di 10 euro (info allo 0721.981966). "Dalla bellissima e brava Stefania Orlando agli interpreti, passando per i super ospiti – conclude l’organizzatore –, ci sono tutti gli ingredienti per una serata speciale".