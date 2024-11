Cemento in piazza Costa. Il Comune mette il turbo

Dopo la conclusione, oltre un mese fa, degli scavi archeologici, è terminata anche l’attesa per la seconda fase dei lavori in piazza Costa. Un’attesa imprevista, dovuta alle avverse condizioni meteo che hanno flagellato la nostra città ad ottobre e per cui è stato necessario che si asciugasse bene il terreno prima di procedere alla messa a terra della nuova pavimentazione. Un ritardo che, di conseguenza, ha già fatto slittare a gennaio 2025 la terza fase del cantiere, lato bar Darderi da via Arco d’Augusto a via Montevecchio. Nella giornata di ieri sono potute entrate in funzione le betoniere che entro oggi completeranno la gettata di cemento su tutta la superficie del cantiere. Ne hanno dato annuncio il sindaco Serfilippi e l’assessore competente che si sono recati sul luogo per sovrintendere il tutto.

"La giornata per questo fondamentale intervento è stata scelta in totale sintonia con le sensibilità del luogo, dai residenti ai commercianti, per arrecare il minor disagio possibile – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Ilari –. Le betoniere probabilmente termineranno il proprio lavoro già oggi (ieri ndr) al massimo domani". "Lo step successivo sarà riportare il perimetro del cantiere come era inizialmente – prosegue l’assessore – in modo da poter spostare in area 3 (quella verso il teatro) le bancarelle che oggi sono in area 1 (lato ristorante il Bello e la Bestia). Questo per mettere in condizione la ditta di iniziare la pavimentazione prima possibile". "Procediamo con determinazione per portare a termine questo intervento, restituendo alla città un luogo centrale che tornerà a splendere di nuova luce" aggiunge il sindaco Luca Serfilippi. "Il cronoprogramma dei lavori prosegue senza soluzione di continuità – conclude Ilari – con l’obiettivo di regalare a fanesi e visitatori uno spazio rinnovato e accogliente".

ti.pe.