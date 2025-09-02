Cent’anni fa la tragedia del Veniero. La città ricorda Marconi

Un’alba chiara, il mare che si increspa appena al largo di Capo Passero. Un piroscafo avanza nella luce del mattino, mentre da sotto le onde il sommergibile Sebastiano Veniero sta per emergere. Poi, in un istante, lo schianto: il ferro che strappa l’acciaio, il boato sordo che risuona sott’acqua, il mare che inghiotte uomini e macchine. Era il 26 agosto 1925.

Il Veniero scomparve in pochi minuti con i suoi 48 marinai, senza che nessuno potesse salvarsi. Tra quei nomi, rimasti impressi nelle cronache militari, ce n’è uno che appartiene alla città di Fano: Alfredo Marconi, marinaio semplice, partito giovanissimo dalla sua città per servire la Marina. La sua vita si interruppe a vent’anni o poco più, in un istante che lo legò per sempre al destino dei compagni di bordo e alla memoria collettiva della città da cui proveniva. Ancora oggi, a un secolo di distanza, il suo nome viene ricordato come quello di un figlio di Fano che non fece ritorno.

Quella tragedia, che conserva ancora i tratti di un destino beffardo, verrà ricordata proprio a Fano giovedì 4 settembre, alle ore 18.30, nella Darsena Borghese. L’Associazione Nazionale Marinai d’Italia – Gruppo di Fano "Filippo Montesi" organizza infatti la conferenza "L’affondamento del Sommergibile Veniero", affidata a Fabio Launaro, Presidente del Gruppo ANMI cittadino e nipote del Capitano Alberto Launaro, anche lui caduto nell’affondamento.

Il sommergibile Veniero, varato nel 1918 e operativo dal 1919, apparteneva alla classe Barbarigo. Impiegato in esercitazioni nel Mediterraneo, fu coinvolto nell’estate del 1925 in una grande manovra aeronavale con la Regia Aeronautica. Ma alle 6.45 di quel 26 agosto incrociò la rotta del piroscafo Capena, che lo speronò probabilmente mentre stava affiorando. L’impatto fu letale: la nave mercantile riportò gravi danni alla prua, il sommergibile colò a picco in pochi istanti. Il processo che seguì non individuò colpevoli. Gli ufficiali del Capena furono assolti: la navigazione era regolare e il Veniero non risultava visibile.

Così il relitto rimase per decenni inabissato e dimenticato. Solo negli anni ’90, grazie a fotografie consegnate dal sub Enzo Maiorca, fu localizzato a 50 metri di profondità, al largo di Portopalo di Capo Passero. La Marina Militare lo dichiarò sacrario militare, luogo di riposo inviolabile per i 48 marinai. La conferenza di Fano ripercorrerà questa storia attraverso documenti, filmati e testimonianze. Un’occasione non solo per ricordare un episodio della grande storia nazionale, ma anche per rendere omaggio a un giovane fanese, Alfredo Marconi, che cento anni fa trovò la morte in mare servendo la Patria e portando con sé il nome della sua città.

Ingresso libero.

Tiziana Petrelli