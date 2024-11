Cento candeline per Maria Contu

Ha festeggiato i 100 anni Maria Contu, originaria di Jerzu (Nuoro), ma marottese da quasi mezzo secolo. Dopo le nozze con Giuseppe Altomeni di Piagge (che era andato in Sardegna per lavorare nelle miniere di ferro dell’Ogliastra e spentosi l’anno scorso a 96 anni) celebrate nel 1951, Maria e la sua famiglia hanno vissuto prima in Francia, poi a Carignano, in Germania e, dal 1975, a Marotta, dove il 1° novembre ha festeggiato il genetliaco a tripla cifra circondata dalle figlie gemelle Anna Laura e Teresa, del figlio Italo e le nipoti Laura, Romina e Alice. A farle gli auguri anche il sindaco Nicola Barbieri. Oggi a prendersi cura di lei è principalmente la figlia Anna Laura.