Cento metri di mosaico. Spettacolo sul lungomare

Ha bruciato le tappe il ‘Mosaichiamo la città Festival’. Viste le previsione meteo avverse, i 100 artisti impegnati da venerdì scorso nella kermesse, provenienti da ben 20 paesi del mondo, hanno intensificato il loro lavoro e già da ieri oltre l’80% dei mosaici, bellissimi, erano installati nel muretto di destinazione. Quello che divide il marciapiede dalla spiaggia sul lungomare Cristoforo Colombo, all’altezza dello stabilimento ‘I sassi sotto’. Più di 80 metri di mosaico, sui 100 complessivi previsti, già al loro posto, che regalano una luce nuova alla zona, rendendola ancora più accogliente.

"Devo ringraziare davvero, uno a uno, tutti gli artisti coinvolti, che hanno lavorato senza soste per anticipare le tempistiche che avevamo inizialmente previsto – sottolinea Cristina Cucchi, ideatrice del progetto ‘Mosaichiamo la città’ e presidente dell’omonima associazione -. Adesso speriamo che tra oggi e domani mattina ci siano alcune ore senza pioggia per poter completare il maxi mosaico, la cui inaugurazione è fissata per domani pomeriggio (giovedì) alle 18. Intanto posso dire che le opere sono a dir poco straordinarie e si fondono armoniosamente l’una all’altra, dando vita a un suggestivo messaggio che invita all’amore per la natura e per il prossimo, interpretando in modo originale il tema scelto per questa edizione che è ‘AmbienTIAMOci’".

s.fr.